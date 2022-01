¿Quién es Patricia Barreto, protagonista de La Maricucha?

La Maricucha, nueva serie de América Televisión, ha sorprendido por la gran acogida con que la ha recibido el público peruano tras su estreno el último lunes 10 de enero. La historia y los personajes cautivaron rápidamente a los televidentes, quienes quedan con la expectativa al final de cada capítulo.

De los integrantes del reparto en esta ficción, quien más viene llamando la atención es la protagonista, ‘Maricucha’, interpretada por la actriz Patricia Barreto, un rostro ya conocido por haber participado en otras producciones nacionales.

¿Quién es Patricia Barreto?

Patricia Barreto es una actriz peruana de teatro, cine y televisión. A lo largo de sus 31 años, ha interpretado con gran versatilidad los diferentes roles que han llegado a sus manos.

Nació el 19 de abril de 1990 en Lima, donde se inició en la actuación a los 13 años en la escuela Pataclaun. Continuó su formación como artista en Argentina, país al que viajó para estudiar arte dramático y comedia del arte, así como para instruirse en trapecio fijo en el circo Criollo de Buenos Aires.

Patricia Barreto tiene 31 años en la actualidad. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

A su retorno, en el año 2007, la carrera artística de Barreto se disparó al ser parte de importantes producciones nacionales.

Trayectoria de Patricia Barreto en la televisión

Apenas Patricia Barreto regresó a Lima, participó con sus entonces 17 años en un casting para la serie de televisión Graffiti, protagonizada por Natalia Salas y Jesús Neyra. Allí, obtuvo el papel de Cristina García.

Diez años después de estar alejada de las cámaras de televisión, la intérprete volvió a los sets para presentarse como conductora del magazine cultural juvenil Inéditos, transmitido a través del canal Ipe.

Patricia Barreto en el set de Inéditos. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

Al año siguiente (2018) regresó a las pantallas en su rol de actriz para interpretar a Julia Cabezas en la serie Los Vílchez, de América Televisión Finalmente, el 2020 volvió a ejercer como conductora para el programa educativo Aprendo en casa.

¿En qué películas ha participado Patricia Barreto?

El rol más conocido de Patricia Barreto en el cine ha sido su papel protagónico en No me digas solterona (2018) y No me digas solterona 2 (2019), donde encarna a Patricia Ramírez, y comparte pantalla con Angélica Aragón, André Silva, Natalia Salas, Anahí de Cárdenas y Yiddá Eslava.

Patricia Barreto en No me digas solterona. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

Sin embargo, Barreto ya había debutado en la pantalla grande el año 2017 con la película La pasión de Javier, en la cual interpretó a Cecilia Heraud, hermana del poeta Javier Heraud.

Patricia Barreto y el teatro

Aunque ha demostrado su gran trabajo frente a las pantallas, son las producciones teatrales donde Barreto más ha destacado y donde más roles ha interpretado, al punto de sumar un aproximado de 40 montajes en total. Patricia empezó su trayectoria sobre las tablas en el año 2007 y no ha parado hasta la actualidad. Aquí una lista de sus papeles más celebrados:

Edith Piaf - Piaf

Probablemente la actuación más aclamada de Patricia Barreto. La vida de la icónica cantante francesa fue llevada a los escenarios peruanos desde el 2015 hasta el 2017 en tres temporadas altamente exitosas.

Patricia Barreto como Edith Piaf. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

Wiwi - Plop y Wiwi

Patricia Barreto ha demostrado ser multifacética, ya que su actuación también destaca en el teatro para niños. Prueba de ello es su personaje en la obra Plop y Wiwi (2016), donde interpretó a la adorable Wiwi durante sus cuatro temporadas.

Patricia Barreto en Plop y Wiwi. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

Ana Frank - El diario de Ana Frank

Al igual que en Piaf, Patricia encarnó a un personaje histórico en la obra El diario de Ana Frank, del año 2018. La actriz interpretó a la adolescente Ana Frank en la sala del Teatro Mario Vargas Llosa.

Patricia Barreto como Ana Frank. Foto: Patricia Barreto/ Instagram

Daniela - Las chicas del 4to C

Una de las últimas producciones teatrales de Barreto ha sido la comedia musical Las chicas del 4to C, donde ha compartió roles protagónicos con María Grazia Gamarra, Yiddá Eslava, Leslie Guillén y Lu Arispe.