Milena Warthon deja enigmático mensaje para sus seguidores en redes sociales

Milena Warthon es la promesa de la música peruana. La joven cantante se hizo conocida en todo el país gracias a su participación en el reality de canto La voz, donde destacó por su estilo, una fusión del pop con melodías andinas. Desde entonces ha tenido importantes apariciones, como en el especial de Navidad de Gisela Valcárcel.

Este domingo 16 de enero, la cantante confundió a sus fanáticos luego de haber cambiado la imagen de perfil en todas sus redes sociales, en las cuales pasó de mostrar una fotografía suya a simplemente colocar un fondo negro.

Milena Warthon sorprende a sus seguidores en Instagram

La joven cantante ha tenido una actividad misteriosa en redes sociales. Su perfil de Instagram ahora solo muestra 10 publicaciones. La última es tan solo un cuadrado negro, acompañado por la descripción “Lo siento, la antigua Milena no puede contestar el teléfono ahora” . El texto hace referencia a la letra de la canción “Look what you made me do” de Taylor Swift.

Milena Warthon publica cuadrado negro en Instagram. Foto: captura de Instagram

En sus historias de la popular red social también ha hecho mención a la canción, así como a “Mean”, otro tema de la estadounidense. Recordamos que el primero de estos sencillos fue lanzado durante una disputa entre Swift, Kanye West y Kim Kardashian, luego de que el rapero hiciera públicos audios alterados de una llamada con ella. El segundo fue inspirado por un crítico musical que hizo una apreciación negativa hacia una presentación en vivo de Swift.

Milena además compartió un enlace a una cuenta de Twitter que tiene por nombre “Ya viene”. Este perfil fue creado en enero de 2022. En sus tuits recopila capturas de pantalla de distintos comentarios que ha recibido la artista, tanto positivos como negativos.

En un hilo del perfil de Twitter se relata la historia de Milena como cantante, con una mención a las tendencias que creó en TikTok, el éxito de las mismas, pero también el descontento que expresaron usuarios de la red social por la frecuencia con que la música de Milena figuraba en esta. Rememora también el paso de Milena por el concurso La voz Perú y detalla que la artista se enfrentó al “hate” por su aparición.

El perfil de Twitter critica los mensajes negativos que ha recibido Milena Warthon. Foto: captura de Twitter

Al momento de la redacción de esta nota, Warthon no ha explicado el motivo detrás de sus publicaciones. La cantante recientemente ha sido nominada a los premios Luces.