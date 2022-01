Laura Spoya revela que se arrancó la uña por accidente: “Era un sangrerío por todos lados”

Laura Spoya vivió un doloroso momento el último sábado en su residencia de México, país donde vive actualmente. La exreina de belleza relevó que se arrancó por accidente la uña de su dedo meñique mientras dormía, lo cual le causó un intenso dolor a tal punto que debió ser atendida por personal médico. Así lo relató la propia Laura en sus redes sociales.

“Primero que nada, esta uña pequeña (del dedo meñique) ya había tenido una ruptura porque Emilia (su hija) me la jaló hacia el otro lado entonces se partió por la mitad, pero se curó y me fui a a poner uñas otra vez (...) y normal porque ya había crecido”, comenzó explicando la modelo antes de detallar el accidente.

¿Cómo se arrancó la uña Laura Spoya?

La exreina de belleza compartió con sus seguidores de Instagram el preciso momento en el que se propinó a sí misma uno de los dolores más fuertes que ha experimentado en su vida.

“Bueno, me dormí y parece que se me enredó (la uña) en la almohada y sentí que la jalé y también sonó ‘crack’, y dije ‘Ah, se me salió la uña postiza, me la voy a quitar del todo‘, pero todo esto en la oscuridad, dormida. Entonces, me la jalo con toda la fuerza bruta y me dolió horrible. Nunca me había dolido cuando me saco una uña ”, contó la modelo.

PUEDES VER: Laura Spoya muestra detalles de cómo celebró el cumpleaños de su hija

Spoya también contó el susto que se llevó al ver cómo había quedado su uña tras arrancársela de casualidad.

“Prendo la luz y era un sangrerío por todos lados, y me veo la uña y casi me dio un ‘chucaque’, o sea me había sacado la mía , me había arrancado mi uña. Explíquenme cómo pude hacer eso dormida, me arranqué mi propia uña hasta la mitad”, explicaba la influencer conmocionada.

Laura Spoya recibió atención médica

Al darse cuenta de su situación, Laura Spoya decidió aproximarse a un centro médico a altas horas de la noche para recibir la atención adecuada y puedan retirarle la uña por completo.

“Todo estaba sangrando y me faltaba quitar la otra mitad, pero ya estaba consciente, ya estaba despierta, y vi lo que estaba pasando, entonces era imposible que me la sacara, así que tuve que ir en la mitad de la madrugara a que me saquen la uña. Me tuvieron que poner un poquito de anestesia en el dedo para poderla arrancar con unas pinzas”, se le escuchaba decir a la ex Miss Perú.

PUEDES VER: Laura Spoya afina detalles para lanzar su nuevo proyecto empresarial en Acapulco

Asimismo, Laura comentó los pasos que le indicaron que debe seguir para recuperarse del todo y evitar complicaciones.

“Ahora tengo que tomar antibióticos para que no se infecte, y le tengo que poner vaselina y envolverlo. Momentáneamente, prefiero dejarlo libre porque me puse la curita y se me pegó y me dolió horrible. Entonces, lo dejaré libre, y ponerle Multimycin cada cierto ratito, pero se ve mugriento. No hagan esto en casa, amigos”, finalizó la influencer.