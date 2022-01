Laly Goyzueta revela que sigue un tratamiento con cannabis: “Prueben con un profesional”

Laly Goyzueta sorprendió al comunicar que desde hace algún tiempo viene recibiendo un tratamiento con el cannabis medicinal. Según comentó la actriz en una nota informativa de Reporte Semanal, decidió probar esta innovadora sustancia para tratar algunos males que la aquejan desde el 2018.

Del mismo modo, recomendó a los televidentes del programa animarse a probar terapias alternativas, pero siempre con asesoramiento.

Laly Goyzueta y su tratamiento con cannabis

La artista contó en dicho reportaje que sus dolencias iniciaron cuando entró en la etapa de la menopausia, efectos que con el tiempo se hicieron más marcados.

“Estoy en esa condición que a todas las mujeres nos va a pasar. Al principio me dio bastante manejable, pero a finales del 2018 me empecé a sentir muy mal con ataques de llanto, ansiedad. Había momentos en que no podía pararme de la cama . No me dio bochorno, me dio una depresión fuertísima”, expresó.

Laly Goyzueta indicó que encontró en el cannabis medicinal el alivio que necesitaba, el cual nunca llegó a experimentar con los fármacos recomendados por la medicina tradicional: “Poco a poco hemos ido afinando la dosis. Ya pasó más de un año y ahora estoy en un proceso en que si siento la necesidad de tomar las gotitas (de cannabis) las tomo, y si no, no”.

Laly Goyzueta envía recomendación sobre el cannabis medicinal

Laly Goyzueta afirmó que gracias al cannabis medicinal pudo aminorar los síntomas que sufría, pero no dudó en recalcar que todo tratamiento con la mencionada sustancia debe ser asesorada por profesionales.