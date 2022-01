Karen Dejo revela que la llamaron para MAM: “Me dijeron que buscaban nueva conductora”

Karen Dejo contó que ella pudo haber estado como conductora en Mujeres al mando, de no haber sido por los proyectos personajes que tiene en agenda. Como se sabe, Melissa Paredes apareció, durante una semana, frente al programa de Latina luego de haber brindado una entrevista para el mismo espacio, donde oficializó su relación con Anthony Aranda.

Por ello, muchos pensaron que la actriz sería una de las nuevas conductoras de MAM. No obstante, Karen reveló que a ella le propusieron ser la presentadora del programa y dejó entrever que le habrían hecho la oferta antes que a Melissa Paredes.

“Analicé bien las cosas y dije que no. Es la tercera vez que me llaman, me dijeron que estaban buscando una nueva conductora” , dijo para El Popular, al ser consultada si la llamaron de Mujeres al mando.

Asimismo, se le preguntó si Melissa Paredes fue la segunda opción: “No lo sé, solo puedo decir que a mí me llamaron para ser la conductora en la semana del 10 al 14 de enero”.

Karen Dejo. Foto: Karen Dejo/ Instagram

¿Por qué Karen Dejo no aceptó la propuesta?

Asimismo, Karen Dejo aseguró que está enfocada en sus proyectos personales, por lo que tuvo que rechazar la oferta que le hicieron en Latina.

“A mí me escribieron el 5 de enero, pero no pude aceptar por otros proyectos personales. La idea es que todos tengan trabajo para sacar adelante a su familia”, sostuvo para el mencionado diario.

Karen Dejo sobre Melissa Paredes en MAM: “La están exponiendo”

El breve paso de Melissa Paredes en Mujeres al mando provocó un sinfín de comentarios, pues muchos no vieron correcto que su permanencia en el programa quede a “votación del público”. Por ello, Karen Dejo aseguró que eso que sucedió es parte de una estrategia del canal.

“Yo diría que es una estrategia de marketing para llamar la atención de la gente. Algo así como cuando hay un concurso y dicen ‘quién bailó mejor. Pongámoslo a votación’”, mencionó.

“Creo que sí la están exponiendo un poquito. No creo que se sienta bien con eso” , agregó.