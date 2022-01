Kanye West recibe crítica de PETA por la portada de su última canción “Eazy”

El rapero Kanye West y PETA, organización estadounidense que lucha por los derechos de los animales, se encuentran en medio de una discusión debido al último lanzamiento del artista. Según la ONG, esto probaría que los animales que son usados para entretenimiento no tienen “la vida fácil”.

¿Qué dijo PETA sobre la portada?

“Eazy”, lo último de Kanye West junto con The Game, es un tema de debate en las redes sociales, ya que el intérprete de “Praise” God dedicó unas líneas a Pete Davidson, quien (se rumora) tendría una relación con la exesposa del artista, Kim Kardashian.

En la portada de las publicaciones de ambos músicos en colaboración, se puede ver la misma gráfica y se lee “Mi vida nunca fue fácil”. No obstante, la publicación de The Game tiene la advertencia de Instagram como “contenido gráfico o violento”, pero la de West no tiene ningún filtro.

Ante esto, PETA se manifestó y condenó el “arte” de esta nueva producción.

“La foto recuerda a los monos que PETA ha encontrado, a veces con la cabeza, a veces con las manos, a veces con el cuerpo entero, en los mercados de carne de todo el mundo y deja claro que cuando les quitas el pelaje no te puedes perder que hay una persona adentro. Allí, que son compañeros primates, y no nos pertenecen para abusar con ningún propósito ni en laboratorios, zoológicos de carretera, películas o mercados de carne”, comentó la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, a Billboard .

PETA rechaza portada de la última canción de Kanye West. Foto: Twitter PETA

¿Por qué la canción Eazy ha llamado tanto la atención de los cibernautas?

En esta nueva canción, Kanye West detalla cómo es que se siente con respecto a su divorcio. Su exesposa y sus menores hijos son los protagonistas de esta grabación.

No obstante, bastó una mención a Pete Davidson para que los usuarios hicieran viral la canción. “Dios me salvó de ese accidente... Solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson”, se escucha decir a West.

Kanye también habla de cómo se siente al estar lejos de sus hijos: “Si vamos a la corte, iremos a la corte juntos. De hecho, recoge a tu hermana, iremos a la corte juntos. Papá sin custodia, compré la casa de al lado... ¿Cuál crees que es el punto de ser realmente rico?”.