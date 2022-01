La historia de amor de parejas de la farándula que se separaron pero siguen en contacto por sus hijos

Diversos personajes del mundo del entretenimiento buscan hacerse un nombre en la farándula peruana. En su mayoría, ingresan a diferentes tipos de realities en el que aprenden a desenvolverse frente a las cámaras y a ganarse el cariño del público.

Sin embargo, en varias ocasiones, estos espacios han sido propicios para que también nazca el amor. Conoce en esta nota algunos de los artistas y famosos del espectáculo que se enamoraron y llegaron a tener hijos, pero que por distintas razones terminaron su relación y ahora llevan un vínculo cordial por el bien de sus pequeños.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Fueron una de las parejas más estables del reality Esto es guerra. Se conocieron en el programa de competencias de América TV en el 2013, época en la que el ‘guerrero’ era vinculado con Michelle Soifer. Sin embargo, la atracción entre ambos pudo más y tras un viaje a Punta Cana ese mismo año confirmaron su romance, que duró seis años.

A pesar de haber finalizado por poco tiempo su relación tras unos rumores de infidelidad por parte del ‘Tiiburón’ Assereto, la pareja de chicos reality anunció en el 2015 que esperaba a su primera hija, llamada Khaleesi, quien actualmente tiene 4 años de edad.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto dejaron a un lado sus diferencias para hacer feliz a su hija. Foto: captura Instagram

Compartían varias fotografías en sus redes sociales mostrándose muy enamorados; sin embargo, a comienzos del 2020, mediante un comunicado, oficializaron su separación sin explicar el motivo. “Por este medio queremos hacer de conocimiento que, desde hace algunos meses, tomamos la decisión de culminar nuestra relación (…). Ha concluido en los mejores términos, entre ambos, queda un trato de máximo cariño; así como una hija maravillosa, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos”, escribió Jazmín Pinedo.

Sin embargo, hace unos días, Gino Assereto fue invitado al programa +Espectáculos, que condujo Jazmín Pinedo, donde él reveló que aún no se siente preparado para retomar la relación porque quiere conocerse primero. “Si no está conmigo, es por decisión de él”, dijo Jazmín, y pidió que no lo culpen por la separación.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Considerados como la separación del año 2021. Rodrigo Cuba y Melissa Paredes llevaban una sólida relación de más de cinco años luego de casarse en noviembre del 2016; como fruto de su amor nació Mía.

A inicios de octubre del 2021, se destapó el ampay que dañaría la tranquilidad y estabilidad de la modelo. Magaly TV circuló imágenes de Melissa con el bailarín Anthoy Aranda dentro de una camioneta cuando seguía casada con el futbolista. Acto seguido, hubo un enfrentamiento entre el ‘Gato’ Cuba y la actriz, que terminó con un divorcio.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se comparten la custodia de la única hija que tienen. Foto: Melissa Paredes/Instagram

Al principio, Rodrigo Cuba quería la tenencia completa de la menor, lo cual no fue posible, y ahora tienen una tenencia compartida. Después de unos meses de iniciado el caos, la expareja ahora mantiene una relación distante, ambos con sus nuevas parejas, pero ya coincidieron en términos legales para no afectar más la salud mental de su pequeña.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estuvieron juntos por más de cinco años. Foto: difusión

Sheyla Rojas y Antonio Pavón

El amor entre ellos nació a inicios del 2012, cuando Sheyla Rojas participaba en el extinto programa de competencias Combate y el español estaba en Esto es guerra. Pocos meses después oficializaron su romance y en noviembre del mismo año sorprendieron al mundo de la farándula cuando la popular ‘Shey Shey’ anunció que estaba embarazada.

En febrero del 2013, Pavón sorprendió a Sheyla cuando ingresó al set de ATV en pleno programa en vivo y le pidió matrimonio. “El amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta (…). Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, (por eso) te quiero pedir que si te quieres casar conmigo”, le dijo.

Su relación terminó en el 2014, cuando Antonio Pavón fue ampayado en una discoteca de Barranca con Milett Figueroa, justo un día antes de la madre. A pesar de ello, en la actualidad ambos han superado sus diferencias e incluso han compartido momentos junto a sus nuevas parejas, y, lo más importante, crían en unión y respeto a su pequeño Antoñito.

El pequeño de 8 años hizo reír a los conductores y a sus padres con sus ocurrencias. Foto: captura Willax

Melissa Klug y Jefferson Farfán

Fueron una de las parejas más relevantes en la farándula nacional. Todo comenzó en el año 2003, cuando la ‘Foquita’ asistió al cumpleaños del futbolista Abel Lobatón, pareja en ese momento de Melissa Klug y padre de Samahara Lobatón, pues era uno de sus más grandes amigos al trabajar en el club Alianza Lima.

Melissa Klug y Jefferson Farfán mantienen una buena relación como padres. Foto: Instagram/Melissa Klug/Jefferson Farfán

Según la chalaca, fue amor a primera vista: “Fue un flechazo, me gustó mucho”, dijo en una entrevista. Tiempo después fueron ampayados por Magaly TV al salir de una cevichería e ingresando a la camioneta de 52.000 dólares del pelotero, lo cual causó revuelo en los medios. Posteriormente, confirmaron su relación y empezaron los viajes, ya que Farfán había sido fichado en equipos extranjeros.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tienen dos hijos. Foto: Difusión

A los 24 años, Melissa Klug dio a luz por cuarta vez, a su primer hijo con Jefferson Farfán, y lo llamaron Adriano. En el 2012, concibió a su segundo pequeño con el futbolista y le pusieron de nombre Jeremy. En la actualidad, ambos tienen 13 y 9 años, respectivamente.

Su relación, que duró alrededor de una década, terminó con un comunicado en el 2015, tras rumores de que el futbolista organizaba fiestas en su casa de La Molina. Tras varias batallas legales, que aún se mantienen, los padres de los menores se mantienen al margen para evitar más escándalos que afecten a sus hijos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

El cumbiambero previamente estuvo tres años con Vania Bludau, pero a fines de junio del 2013 iniciaron los rumores de infidelidad por parte del cantante, pues señalaban que le era infiel con la conductora Karla Tarazona. En octubre del mismo año fueron ampayados por la reina del espectáculo Magaly Medina besándose en una sanguchería del Callao.

Karla Tarazona tuvo una relación de tres años con Christian Domínguez. Foto: difusión

Sostuvieron un romance por cuatro meses y en marzo del 2014, durante un viaje que realizaron a La Habana, Cuba, decidieron casarse simbólicamente, en compañía de algunos familiares. En enero de 2015, la pareja mediática se casó por civil, sin saber que aparecería Tania Ross, exesposa de Domínguez, para acusarlo de bígamo.

Christian Domínguez tuvo que declarar y explicar que él y Karla Tarazona no estaban casados legalmente, sino que lo celebrado ese día fue un contrato de esponsales que recién iba a ser válido apenas se oficialice el respectivo divorcio. Después del trago amargo, en septiembre del mismo año se confirmó que la modelo estaba esperando a un hijo suyo de nombre Valentino.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron simbólicamente en un viaje que hicieron en el 2014. Foto: Difusión

PUEDES VER: Gino Pesaressi fue sorprendido por su pequeña hija en el programa En boca de todos

Sin embargo, en 2016 terminó su historia de amor luego de que el cumbiambero ingresara a El gran show, donde conoció a Isabel Acevedo ‘Chabelita’. Ellos se enamoraron y comenzaron una relación entre rumores de infidelidad también. Ahora, Karla y Christian se mantienen sin escándalos por el bien del hijo que tienen en común.

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz

El conductor de En boca de todos inició una relación sentimental con Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, con quien también tuvo un romance, en el 2013, cuando aún era parte de Esto es guerra. Se mantuvieron fuera de las cámaras de televisión y como fruto de su amor tuvieron a su primera hija de nombre Gia en el 2014. “Hoy es un día para estar feliz. La llegada de una bebe preciosa, mi Gia bella. Te amamos, mi reina. Liam es el más feliz. Llegó su primo”, escribió Natalie en Twitter al divulgar la noticia.

Gino Pesaressi mantuvo un romance de tres años con Mariana Vértiz. Foto: Difusión

Sin embargo, todo acabo en el año 2019, cuando el programa de ese entonces Válgame Dios, conducido por Rodrigo González, reveló imágenes donde se veía a Mariana Vértiz en una comprometedora situación con otro chico en una discoteca del sur. Frente a ello, Gino Pesaressi declaró que ya no estaban juntos desde octubre del 2018.

“La pregunta más solicitada de todas. (Terminamos) porque en verdad teníamos muchas diferencias en cuanto al tiempo, trabajos y cosas por el estilo”, respondió Mariana tiempo después al ser consultada en sus redes sociales.

Ahora, ambos tienen un trato cordial por su pequeña. “Así hayan pasado mil cosas en la relación que tuve con su madre, a quien quiero mucho, retrocedería el tiempo, sabiendo cómo han terminado las cosas, para estar con ella y tener a esa bebé hermosa”, comentó recientemente Gino a En boca de todos.