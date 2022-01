Britney Spears: hermana de la cantante responde en Instagram a últimos tuits de la artista

El conflicto interno de la familia Spears parece no tener final. El sábado 15 de enero, Jamie Lynn Spears publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que iba dirigido directamente a su hermana mayor, la cantante Britney Spears. Al parecer, la más joven estaría interesada en contactar con su hermana y tratar de arreglar el malentendido.

“Britney: solo llámame, he intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún eliges hacer todo en una plataforma pública. Mientras tanto, deja de continuar con la narración de que no he estado ahí para ti o que estoy inventando cosas. Me complace compartir cuántas veces te he contactado, apoyado e intenté ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo”, escribió.

Jamie Lynn responde a Britney Spears. Foto: Instagram Jamie Lynn Spears

PUEDES VER Britney Spears: hermana de la cantante se mostró afectada por el conflicto familiar

¿Qué es lo que había dicho Britney con respecto a la entrevista que Jamie Lynn dio?

Britney Spears admitió que vio la entrevista de su hermana para el programa Good Morning America. Después de escuchar lo que dijo su hermana, afirmó que algunos puntos que no le parecieron veraces. “Ella nunca estuvo conmigo desde hace 15 años. Entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mi costa?”, fue lo primero que dijo la artista.

Britney también admitió que no le gustó el tributo que le hizo la protagonista de Zoey 101 en Radio Disney Music Awards en 2017. La cantante no le había dado la autorización para cantar sus composiciones.

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

“Mi familia arruinó mis sueños al 100.000 millones por ciento y trataron de hacerme parecer una loca… ¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos! Lección aprendida de todo esto, no confíes en las personas ni en nadie... ¡Haz de tus gatos y perros tu familia y cuídate a ti misma!”, comentó.

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

Como conclusión de su mensaje. Britney avisó a sus seguidores sobre su permanencia en redes sociales: “No estaré en Instagram por un tiempo. Los medios de comunicación, este negocio siempre ha sido extremadamente odioso para mí. He dado suficiente… Más que suficiente”.

PUEDES VER Britney Spears deja de seguir a su hermana Jamie Lynn en Instagram

¿Qué dijo Jamie Lynn en la polémica entrevista?

Jamie Lynn fue la invitada especial de Good Morning America, durante el pasado miércoles 12 de enero. En esta conversación, se habló a detalle sobre la relación caótica entre las hermanas.

Uno de los puntos más polémicos del encuentro fue cuando se le pidió que describiera el estado mental de Britney, después de sostener en su libro (el cual se publicará el 18 de enero) que la cantante era “errática” y “paranoica”.

“No creo que pueda hablar sobre el estado de ánimo de nadie. No creo que eso sea justo. Se me permite decir cómo me sentí en esos momentos porque eso importa. Importa que tenía dolor”, señaló.