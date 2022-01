Gabriela Serpa piensa incursionar en OnlyFans: “Mis seguidores me lo han pedido”

No lo descarta. Gabriela Serpa, quien desde hace años forma parte del elenco de actores de los programas de Jorge Benavides, reveló que se muestra interesada en realizar contenido para la popular plataforma OnlyFans. De esta manera, la integrante de JB en ATV se sumaría a otras figuras de la televisión que tienen una cuenta en el servicio de suscripción.

En entrevista con un medio local, la hermana de Claudia Serpa no descartó dicha idea, pero aseguró que no podría alcanzar la fama que tiene su compañera Fátima Segovia, quien desde hace algunos años triunfa en la aplicación móvil.

“Sé que a mi amiga Fátima Segovia le va bien en OnlyFans, y pues muchos de mis seguidores en Instagram me han pedido que también abra una cuenta”, comentó la actriz.

“Al principio lo tomaba como una broma, p ero son tantos los mensajes que me dejan que ahora lo estoy pensando, no podría decir que no ”, agregó a Trome.

Así también, aclaró que no busca competir con ella y solo lo hace por el cariño de sus seguidores. “Ella es tremenda, no tengo ese cuerpazo”, precisó.

Gabriela Serpa en JB en ATV. Foto: Gabriela Serpa/ Instagram

Gabriela Serpa feliz en JB en ATV

Por otro lado, habló sobre sus cinco años al lado de Jorge Benavides y su elenco de artistas.

“Feliz por seguir al lado de Jorge Benavides, para mí no es un trabajo porque lo disfruto mucho y todos somos como una familia. Ya son cinco años en el elenco y he aprendido mucho”, señaló.

Gabriela Serpa conmovida en homenaje

Hace unas semanas, en el especial de Navidad de JB en ATV, Gabriela Serpa se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su familia.

“Ay, no quiero hablar porque yo siempre lloro. Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mis hermanas”, expresó.

“Lo siento, es que yo siempre lloro por todo y nada (...) yo también he tenido familiares que he perdido, pero viniendo acá, al Wasap, yo disipaba mi mente y me hacía muy bien”, agregó muy emocionada.