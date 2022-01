Chyno Miranda: fuentes revelan su estado de salud tras rumores de que estaba hospitalizado

Meses atrás, Chyno Miranda compartió por medio de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba que necesitaba alejarse temporalmente de Internet para recuperarse de su enfermedad. A raíz de este pronunciamiento, en los últimos días han surgido rumores de una posible recaída del cantante de género urbano, pues se especuló con que se encontraba recluido en una clínica en Venezuela. Sin embargo, esta noticia fue desmentida.

Dichos rumores salieron a la luz en el programa de farándula Chisme No Like, pero fueron rápidamente descartados por una fuente de Al Rojo Vivo cercana al artista, quien aseguró que no se encuentra hospitalizado y dio detalles de su estado de salud.

Chyno Miranda no se encuentra hospitalizado

Fue el presentador venezolano Rodner Figueroa quien se encargó de dar a conocer lo que dijo el portavoz. “Luego de que se sacaran los rumores de que Chyno Miranda había sufrido una recaída en su enfermedad y se asegurara que estaba grave, una fuente cercana a él nos desmintió que esté recluido en un hospital, aunque sí está recibiendo tratamiento médico”, expresó el conductor de TV.

En esa línea, pese a que el cantante no está internado en un recinto médico ni se encuentra grave de salud, sí está siendo tratado para lidiar con los estragos que le causó una neuropatía periférica.

A la fecha, ningún miembro de su equipo se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir dicha información.

Chyno Miranda y Natasha Araos se divorcian tras 6 años de romance

El cantautor Chyno Miranda y la influencer Natasha Araos decidieron ponerle fin a su matrimonio de manera oficial. Luego de más de un año de culminada su relación sentimental, el dúo decidió divorciarse. Sin embargo, acordaron que mantendrían una relación amical por su pequeño hijo.

La periodista Mandy Fridman fue quien difundió la noticia luego de tener acceso a los documentos de la corte de Miami Dade.