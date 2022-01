Brunella Horna recuerda su ruptura con Renzo Costa: “Todo pasa por algo”

Brunella Horna sorprendió a todos al recordar un pasaje de su vida con Renzo Costa. Como se recuerda, ambos protagonizaron una polémica ruptura, con la cual nació la famosa frase de la empresaria “Olvídate de mí”, que tiempo después se convirtió en una pegajosa canción.

Todo empezó cuando, a través de sus redes sociales, uno de sus seguidores le preguntó sobre ese tema, pues recientemente, la modelo había grabado un tiktok junto a Valeria Piazza con ese fondo musical.

“¿Tú no cantas Olvídate de mí?”, le consultaron en Instagram.

Asimismo, Brunella mencionó que no deseaba recordar esta etapa de su vida porque fue muy triste (en referencia a la ruptura con Renzo Costa).

“Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz” , respondió.

Publicación de Brunella Horna Foto: Instagram

Valeria Piazza le juega broma a Brunella Horna: ¿Sus carteras eran bamba?

Valeria Piazza le hizo una divertida broma a Brunella Horna cuando Ximena Dávila recordó la vez que conoció el clóset de la modelo y los lujosos artículos que había dentro del mismo.

“¡Las carteras que encontré!”, mencionó la reportera, a lo que la presentadora preguntó “¿Carteras bamba?”, provocando las risas en el set y un divertido gesto en el rostro de la ex chica reality.

Brunella Horna le envía fuerzas a Pancho Rodríguez

La pareja de Richard Acuña se preguntó sobre la situación de otros extranjeros por el trato recibido al chileno. También recordó que él había pagado la multa por la fiesta COVID-19 de Yahaira Plasencia, donde participó.

“Pancho tiene que contratar a un abogado que esté pendiente del tema porque queremos verlo en Perú, mucha gente lo quiere. En Chile no trabaja, su trabajo está acá en Perú, tiene que luchar por eso”, agregó.