Andrés Hurtado volvió a comentar sobre sus experiencias con extraterrestres: “Me llevaron a Filadelfia”

Una vez más, la figura de ‘Chollywood’ Andrés Hurtado dio de qué hablar luego de realizar nuevos comentarios sobre su experiencia con los extraterrestres durante la última edición de su programa Porque hoy es sábado con Andrés. En esta oportunidad, tuvo como invitada a la actriz Teddy Guzmán para comentar su larga trayectoria artística; sin embargo, también aprovechó para confesar sus encuentros con los “hermanos superiores”, como él los llama, durante un viaje a Estados Unidos.

“Los hermanos superiores, los hermanos extraterrestres me llevaron a Filadelfia, hace 26 años me contaron esto (...) Yo le dije a Gisela (Valcárcel) esto. Al principio no lo entendía (...) todos los últimos 27 años de mi vida me lo han dicho paso a paso y se ha ido cumpliendo”, dijo en un inicio, declaración que sorprendió a la primera actriz.

Luego, afirmó saber que se convertiría en un conductor de televisión. “Muere (Augusto) Ferrando y yo había ido hace 10 años a Filadelfia y mis hermanos superiores hace 28 años me dicen en Filadelfia: ‘Tú vas a ser el próximo Augusto Ferrando’ (...) Me dijeron: ‘Tú eres el elegido’, me subieron a un avión y me llevaron”, prosiguió Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado ignora las críticas luego de confesar que tuvo contacto con alienígenas

El conductor televisivo Andrés Hurtado no se quedó callado ante los comentarios de burla luego de revelar haber tenido un encuentro con los extraterrestres hace años y asegurar que le dijeron que sería presidente del Perú.

Andrés Hurtado se lanza como candidato a la presidencia del Perú. Foto: captura/Exitosa

Respondió fuerte y claro: “No me interesan. Son 28 años que tengo de carrera y nunca me han importado las críticas, sino ya me habría vuelto loco”, dijo para el diario Ojo.

Andrés Hurtado se molesta con usuarios que crearon meme sobre contactos extraterrestres

Como se sabe, el padre de Josetty Hurtado no teme en asegurar que en un momento de su vida tuvo la oportunidad de tener una experiencia con seres de otro planeta, y por ello les tiene mucho respeto.

Publicación de Andrés Hurtado. Foto: captura/Facebook

En este sentido, cuando salió un meme en el 2020 sobre estos alienígenas, Andrés Hurtado no dudó en usar sus redes sociales para mostrar su indignación. “Pobres insulsos e ignorantes los que crean estos memes”, escribió el conductor al lado de la imagen.