Ale Venturo: Madre de Ernesto Rivero le brinda su apoyo y dice que es “una linda chica”

Ale Venturo y Rodrigo Cuba sorprendieron a sus seguidores desde el inicio de este 2022 al empezar a mostrar indicios de romances, pero más grande fue la bomba cuando decidieron oficializar su romance, a través de sus fotografías y videos en sus estados de Instagram.

No obstante, llamó mucho más la atención la entrevista que darán para un programa deportivo como pareja, aunque no todo sea color de rosa. En redes sociales, algunos usuarios critican el corto tiempo que tienen el deportista y la empresaria. Es por ello que, ante la sorpresa de todos, la madre de su expareja, Ernesto Jiménez, comentó sobre la buena persona que es la mejor amiga de Natalie Vértiz.

En ese sentido, la señora Mary Cisneros afirmó: “No insinúen nada malo de la ‘nevera’. Es una linda chica y con mi familia fue lo máximo. Todo lo mejor para ella”. El otro dato que llamó la atención fue que su hijo, el fotógrafo profesional, le dio ‘me gusta’ al comentario. Así lo dio a conocer la plataforma de entretenimiento Instarándula.

Ernesto Jiménez y su madre desean lo mejor para Ale Ventura. Foto: Captura

Ale Venturo y Rodrigo Cuba darán su primera entrevista como pareja

Ni corto ni perezoso. El futbolista Rodrigo Cuba brindó declaraciones sobre la nueva etapa que está viviendo al juntarse con la empresaria Ale Venturo, a poco tiempo de su separación de la modelo Melissa Paredes.

En ese sentido, aseveró: “Yo soy de las personas que paso la página y paso muy rápido... Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”. Minutos más tardes, añadió: “Me he dado tiempo para mí, para darme cuenta qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo”.

Valeria Piazza comentó el romance de Ale Ventura y Rodrigo Cuba

La modelo Valeria Piazza volvió a la conducción este 2022 más recargada que nunca con sus comentarios. Es por ello que no se privó de referirse al nuevo romance que se conoció en el espectáculo entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo al momento de dar su opinión.

En por ello que en uno de los programas de +Espectáculos aseveró: “Ellos ya parece que van un año, no lo puedo creer”. Al mismo tiempo, añadió: “Van una semana”.