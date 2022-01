Aída Martínez critica a emprendedores que no cumplen con canje en redes sociales

La modelo Aída Martínez se mostró indignada en redes sociales. Mediante su cuenta oficial de Instagram, arremetió contra emprendedores argumentando que varios de estos no cumplen con los canjes que le ofrecen. La piloto recientemente dio positivo a la COVID-19.

Aída Martínez reclama a marcas

La piloto explicó mediante historias de Instagram que ha tenido problemas con emprendedores que la han contactado por la red social. “Me tienen harta”, dijo en sus videos.

Empezó detallando que ella no cobra a marcas pequeñas que le ofrecen mandarle prendas de vestir y postres, con el propósito de que ella use su plataforma para exponer los productos.

“Lo que no entiendo es por qué insisten tanto en que se les apoye, y cuando tienen que mandar el producto y se les brinda la dirección, no mandan nada ”, reclamó la deportista. Agregó que sentía que entonces la contactaban para ver si ella aceptaba o no recibir el producto, y en caso de negativa, intentar contactar a otros influencers.

“Yo lo hago de buena onda. Soy una de las pocas de la ‘tele’ que no cobra por hacer esto” , dijo también en sus videos. Opinó que siente que pierde el tiempo revisando los catálogos de los emprendimientos, revisando si tienen la calidad que ella exige para recomendar los productos, pero no llega a recibirlos.

“Creo que voy a empezar a cobrar. ¿Eso quieren? Para que me tomen más enserio”, concluyó, molesta. Precisó que maneja costos publicitarios para algunas empresas, pero no para quienes “necesitan salir adelante”.

Aída Martínez dio positivo a la COVID-19

El 14 de enero, la piloto informó a sus seguidores que se habría contagiado de la COVID-19. “Soldado caído”, escribió sobre una fotografía suya en Instagram.

"COVID" escribió Aída Martínez en su retrato. Foto: captura de Instagram

Sin embargo, días después se mostró preocupada en la red social, pues al volver a hacerse una prueba antígena el resultado fue distinto. En aquel entonces, reconoció que estaba sufriendo los mismos síntomas que en la ocasión anterior que contrajo el virus.

“Ayer me hice una prueba antígeno, salió positivo. A penas supe, informé y tomé mis precauciones. Sigo en casa, ayer he estado todo el día en la cama súper mal. Hoy me vuelvo a hacer una prueba y sale negativo... Yo sigo con malestares, tengo todos los síntomas”, dijo Aída Martínez.