Adolfo Aguilar, Ricardo Morán y los famosos peruanos que forman parte de la comunidad LGBTIQ+

¿Quieres saber qué artistas y personajes de la televisión peruana han expresado públicamente pertenecer a la comunidad LGBTIQ+? Tras el reciente anuncio de Adolfo Aguilar, quien declaró su homosexualidad, repasamos qué otros famosos han revelado su orientación sexual.

Adolfo Aguilar

El conductor de televisión Adolfo Aguilar reveló a puertas de su primer unipersonal su homosexualidad. “Hace mucho tiempo salí del clóset con mi familia y mis amigos, con mi entorno, y ahora he decidido hacerlo frente al público”, dijo el presentador en un comunicado sobre su show ¿Por dónde salgo? Según describió, con esto quiere mostrarse ante sus fanáticos tal y como es, sin secreto alguno.

Adolfo Aguilar se alista para estrenar unipersonal ¿Por dónde salgo?. Foto: difusión/ Estefanny Jackson

Bruno Ascenzo

El director de cine Bruno Ascenzo mantiene una relación con el cantante Adrián Bello desde hace algunos años. En junio del 2020, el también actor peruano presentó públicamente a su novio con un tierno mensaje por el Día del Orgullo LGBTIQ+.

Bruno Ascenzo celebra Año nuevo en compañía de su novio Adrián Bello. Foto: Bruno Ascenzo/Instagram.

Ricardo Morán

El productor Ricardo Morán se declaró homosexual en el 2015 a través de un mensaje en Twitter. “Soy peruano, y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me volvió homosexual”, fue su mensaje en la red social. Tras revelar su orientación sexual, sus seguidores le mostraron su apoyo.

Ricardo Moran, director de Rayo en la botella. Foto: Instagram /Ricardo Moran

Katty García

Katty García radica en Estados Unidos desde hace un tiempo. La joven vive allí junto con su esposa, quien está al cuidado del hijo de la cantante. Ambas superaron sus diferencias y en el 2020 se reconciliaron y retomaron su relación.

Katty García y Karim Vidal viven felizmente en Estados Unidos. Foto: Instagram

Pachi Valle Riestra

En el 2010, la bailarina Pachi Valle Riestra se declaró bisexual. “No fue un descubrimiento, sino algo natural. Sobre mi sexualidad siempre se ha hablado mucho y que quede claro que a mí siempre me han gustado hombres y mujeres, toda la vida, y esa es mi sexualidad”, contó. Actualmente, la coreógrafa y jurado de televisión se encuentra desarrollando su profesión junto a otras figuras del arte.

Coreógrafa Pachi Valle Riesta. Foto: difusión

Nicole Zignago

La hija mayor del cantautor peruano Gian Marco, Nicole Zignago, presentó en junio del 2021 a su novia, una futbolista mexicana de nombre Fernanda Piña. En el post, compartió una serie de fotografías demostrando su amor. “Qué importante es reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante. Amar está bien. Contigo todo está bien”, redactó.

Pareja de Nicole Zignago le dedica tierno mensaje. Foto: captura Instagram

Bruno Pinasco

En el 2016, Bruno Pinasco reveló su orientación sexual con una foto en Instagram por su cumpleaños. “¡No voy a escribir un editorial, no voy a ponerme a debatir nada! Es mi cumple, la vida es una, soy una persona plena y feliz. La torta lo dice todo. Ja, ja, ja”, escribió. El presentador de televisión ha preferido no exponer su vida privada y comparte de manera cautelosa su día a día en redes sociales.

Bruno Pinasco, conductor de Cinescape. Foto: Instagram

Giovanna Valcárcel

La conductora de Mujeres al mando presentó a su novia en 2019. Dos años después, confirmó su ruptura con ella. “Yo estoy soltera hace ya tres semanas… Le mando un beso a ella y espero que sea muy feliz. Sí necesito decirlo porque soy una persona pública”, dijo durante la emisión del programa en julio del 2021. Tras esto, mencionó que está conociendo a otra persona, sin aclarar que ha iniciado un romance.

Giovanna Valcárcel conduce actualmente Mujeres al mando. Foto: Giovanna Valcárcel/Instagram

Lesly Reyna

La ganadora del Miss Perú Eco Internacional 2021, Lesly Reyna, anunció en setiembre del 2021 su matrimonio con su novio transgénero, Aleck Acaiseid, tras 10 meses de relación. “Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz, nunca me he sentido más cómoda con alguien”, expresó en Amor y fuego.