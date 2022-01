Imitadores internacionales que ganaron sus versus en Yo soy, grandes batallas

Los duelos en Yo soy, grandes batallas internacional son cada vez más emocionantes al ver a los ganadores absolutos de temporadas pasadas retarse entre sí. Pero el panorama cambia cuando llegan participantes de otros países a medirse con los imitadores peruanos. Por el set de Latina televisión han desfilado diferentes artistas peruanos y extranjeros que se han enfrentado por convertirse en uno de los consagrados.

Todos los días, quienes ocupan el sillón rojo muestran sus mejores interpretaciones al ser retados por otro imitador. Además, las presentaciones han dejado al jurado, conformado por Janick Maceta, Katia Palma, Jorge Henderson y Mauri Stern, en una disyuntiva al tener que dar como ganador a uno de los participantes del duelo, por lo que en muchas ocasiones han tenido que pedir un desempate. En esta ocasión, te contamos cuáles fueron los imitadores internacionales que lograron llegar al codiciado sillón de Yo soy.

‘Roberto Carlos’ de Colombia

Albert Sánchez, natural de Colombia llegó al set de Latina televisión como ‘Roberto Carlos’ para batirse a duelo con el dúo ‘Pimpinela’. Luego de interpretar “Amigo” y “Olvídame y pega la vuelta” respectivamente, el imitador de Roberto Carlos resultó ganador por unanimidad.

‘Ricardo Arjona’ de Argentina

El imitador de ‘Ricardo Arjona’, Sebastián Molina, llegó a Yo soy, grandes batallas para llevar a un versus a la ‘Princesita Mili’. El argentino dejó impresionados a todos con el tema “Quién diría”, mientras que la peruana entonó “Petiso”. Tras sus respectivas evaluaciones, los integrantes del jurado procedieron a emitir sus votos, los cules dieron como vencedor a ‘Ricardo Arjona’.

‘Ricardo Montaner’ de Ecuador

El ecuatoriano Cristian Danielle llegó a Yo soy, grandes batallas para enfrentarse a ‘Sandro’, quien era uno de los consagrados del programa. Con el tema “El poder de tu amor”, ‘Ricardo Montaner’ logró llevarse los aplausos de todos los jurados. Por otro lado, ‘Sandro’, imitado por Tony Cam, cantó “Querida”, pero no logró convencer a los estrictos jueces del reality de canto.

‘Nino Bravo’ de Chile

Con el tema “Noelia” hizo su presentación el imitador ‘Nino Bravo’, proveniente de Chile, para enfrentarse a duelo con ‘Ricardo Arjona’, quien cantó “Mujeres” para intentar conservar el sillón rojo. Tras dar los respectivos comentarios, Janick Maceta votó a favor de ‘Ricardo Arjona’, pero Mauri Stern junto a Jorge Henderson se decantaron por el chileno Sebastián Hormazabal.

‘Sandro’ de Ecuador

Ricardo Pluas, nombre real del imitador ‘Sandro’, llevó a una batalla a ‘Thalía’ de Chile. El ecuatoriano llegó por una segunda oportunidad para convertirse en uno de los consagrados, ‘Sandro’ interpretó “Penumbras”, mientras ‘Thalía’ hizo lo propio con el tema “Gracias a Dios”. Lamentablemente, la chilena tuvo que abandonar el programa tras recibir solo un voto del jurado.

‘Axl Rose’ y ‘Slash’ de Paraguay

Los imitadores Axl Rose y Slash entonaron “Welcome to the jungle” luego de retar a duelo a ‘Marcelo Mota’ quien cantó “Pan con mantequilla”; sin embargo, no logró conservar el sillón rojo, ya que los paraguayos se llevaron tres votos de la mesa de jurados de Yo soy, grandes batallas.

‘Frank Sinatra’ de Chile

Mario Kramarenco llegó al set de Latina televisión como imitador de Frank Sinatra con el tema “Come fly with me” para quitarle el lugar de consagrada a ‘Eva Ayllón’, quien hizo lo posible para permanecer en el sillón rojo con “Saca las manos”. Sin embargo, el jurado dio como ganador al artista chileno de forma unánime.

‘Miguel Bosé’ de Estados Unidos

Tras el empate entre ‘Miguel Bosé’ y ‘Robert Smith’, ambos artistas definieron su suerte en el programa de imitación al interpretar “Amante bandido” y “Friday I’m in love”, respectivamente. El jurado tuvo la difícil tarea de elegir al ganador del duelo de canto, ya que el participante que representaba a Estados Unidos se llevó la mayoría de votos.