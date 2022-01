Yiddá Eslava deja contundente consejo a los padres separados: “No es solo dar plata”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se han caracterizado por ser una de las parejas más estables del medio del espectáculo nacional. La famosa relación suele compartir sus problemas cotidianos con sus miles de seguidores a través de sus redes sociales, así como sus momentos de felicidad que ahora disfrutan en familia.

Justamente, la ex chica reality utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para contar que uno de sus hijos sintió malestares en las últimas horas. Este inconveniente no la dejó dormir durante la noche del último viernes, por lo que aprovechó el momento para dejar un fuerte consejo a los padres solteros.

Yiddá Eslava aconsejó a los padres solteros a llevarse bien

Yiddá señaló que este tipo de inconvenientes, como la fiebre de uno de sus pequeños, solo la asume el progenitor o progenitora que vive con los hijos, por lo que recomendó a los padres separados que se lleven bien y que no solo piensen que todo es dar plata.

“Compadre, si tú estás separado y tus hijos vive con tú excomadre y tú no duermes con ellos, normalmente tú no te ganas con esto, no te haces cargo de este tipo de cosas, fiebres, dientes, dolores, madrugadas, entonces, no jo*** tanto. Solo te lo digo como consejo”, inició.

“Porque la verdad que es bien duro, así que traten de llevarse bien por el bien y la salud mental de este núcleo que van a tener que hacer, más allá de que no tengan nada sentimental, sino por su salud mental como padres”, añadió.

Julián y Yiddá suspenden celebración de aniversario por prevención

Hace menos de una semana atrás, Yiddá Eslava y Julián vivieron un episodio similar, aunque esta vez creyeron que la COVID-19 había llegado a su hogar. Por ello, la pareja se sometió a pruebas de descarte, las cuales arrojaron negativo. No obstante, ellos ya habían suspendido sus celebraciones por su aniversario.