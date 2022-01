Yaco Eskenazi pasó situación similar a la de Pancho Rodríguez: “Me metieron a la carceleta”

El ex chico reality Yaco Eskenazi recordó una anécdota en su vida a raíz del problema legal que tiene Pancho Rodríguez. Resulta que alguna vez durante su juventud fue impedido de salir del Perú por un confuso incidente y terminó siendo llevado a una carceleta. Yaco comentó esto durante su paso por el programa +Espectáculos.

“Es una pena lo de Pancho, ojalá todo se resuelva rápido. Una vez me pasó algo similar, pues no me dejaron salir del país porque tenía una requisitoria. Enviaron el documento a casa de mi abuela y yo no vivía ahí, me enviaron a la carceleta, pero todo se aclaró. Estaba chibolo y no era ejemplo de nada” , dijo.

El conductor de TV habló sobre el inconveniente que tuvo Pancho Rodríguez en el aeropuerto. Foto: captura de América TV - Instagram

Como se recuerda, el nombre del chileno Pancho Rodríguez saltó en los titulares luego de que fuera deportado a su país natal, junto a su menor hija, y no podría regresar en cinco años al Perú por haber participado de la fiesta COVID-19 que realizó la salsera Yahaira Plasencia en una casa de campo en Cieneguilla en abril del 2021.

Yaco Eskenazi es consciente de que un personaje público debe ser más cuidadoso en sus actos

Se solidarizó con Pancho Rodríguez. Yaco Eskenazi sabe sobre las consecuencias de ser un personaje público y, aún más, un chico reality. “Se aprovechan que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo”, dijo a +Espectáculos.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando. Entonces sí tenemos que tener un cuidado extra. Ojalá que la situación de Pancho se resuelva porque los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona”, detalló.

Pancho Rodríguez se pronuncia sobre su situación migratoria

El 12 de enero, Pancho Rodríguez vivió uno de los momentos más incómodos cuando fue restringido de ingresar a la capital cuando arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto a su hija. Esto debido a que incumplió a las reglas de buena conducta que debe mantener todo extranjero.

Pancho Rodríguez presenta comunicado sobre su situación legal. Foto: Instagram/Panchito Rodríguez

“Luego de tres días de pernoctar en el aeropuerto esperando poder solucionar mi situación me vi en la necesidad imperiosa de retornar a Chile en compañía de mi hija para no seguir exponiéndola a esta situación incómoda vivida. Donde actualmente me encuentro a la espera de la resolución del habeas corpus que interpuse a través de mis abogados”.