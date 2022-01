Michelle Soifer sobre supuesta relación entre Patricio y Luciana: “No puede ser posible”

Michelle Soifer no pudo ocultar su asombro cuando le consultaron sobre el posible romance entre su amigo Patricio Parodi y Luciana Fuster, ya que los chicos reality se reencontraron en Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de la modelo. Ante las diferentes salidas de los integrantes de Esto es guerra, la cantante aseguró que entre ambos solo existe una gran amistad.

La también actriz fue entrevista por Estás en todas, donde contó estar muy enfocada en su carrera musical y la preparación de su nuevo disco. Durante el diálogo, la reportera del programa aprovechó en comentar sobre la supuesta relación entre los influencers. “Pato está con Lucianita, al parecer”, detalló la comunicadora, a lo que la artista expresó: “¡¿Qué?!”.

Tras lo mencionado, la intérprete de “Tempo” no podía salir de su asombro y se atrevió a comentar sobre su amigo y la modelo. “El gato se sale y los ratones hacen fiesta. ¿Qué está pasando? Yo no creo eso, no puede ser posible. No, ya se han equivocado, son ‘amiguis’. No lo creo” , sostuvo.

Cantante luce traje de importante diseñador en la portada de su nuevo disco

La artista de género urbano está muy contenta por lanzar próximamente su disco “La Nena” el 22 de enero y para la portada de su producción discográfica lució un traje elaborado exclusivamente por Augusto Manzanares, diseñador peruano que ha trabajado con reconocidas estrellas musicales como Jennifer López, Natti Natasha, Lady Gaga, Cardi B y Thalía. El reconocido diseñador mostró orgulloso su desempeño al lado de la cantante y por eso decidió exponer en su atelier de modas en Estados Unidos la fotografía de la intérprete de “Bye, Bye” quien fue portada de la revista Cosas, donde también vistió uno de sus exclusivos trajes.

Michelle Soifer estrenará disco "La Nena" el 22 de enero. Foto: difusión

Michelle Soifer prepara nueva versión de “Bombón asesino”

Durante la emisión de +Espectáculos del último jueves 13 de enero, Michelle Soifer reveló que está preparando una nueva versión del tema “Bombón asesino”, el cual estará en su álbum La Nena. “Por más que me vean toda flacucha, sigo siendo el ‘Bombón asesino’. Por fin (una nueva versión de la canción)”, expresó muy emocionada ante las cámaras del programa matutino de América televisión.