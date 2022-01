Michelle Soifer defiende a Pancho Rodríguez: “Creen que tenemos beneficios por ser públicos”

Michelle Soifer se pronunció acerca de la situación que afronta Pancho Rodríguez, a quien se le ha impedido la entrada al Perú por 5 años. Durante su aparición en el programa +Espectáculos, la cantante aseguró que a los figuras públicas no cuentan con preferencias ante la justicia, tal como usualmente dejan entrever usuarios en las redes sociales.

La intérprete de “La Nena” señaló que, lejos de lo que muchos pudieran pensar, los personajes de televisión y otros medios usualmente reciben un trato más duro del que se le da a la mayoría. En ese sentido, lamentó que en varias ocasiones sean las propias autoridades quienes graben las intervenciones para posteriormente exponer la imagen de algún famoso o famosa.

“Muchas veces cuando te intervienen te graban, te están filmando, ellos mismos pasan las imágenes, entonces uno a veces dice ‘Ay, porque es figura pública cree que tiene beneficios’ y no , al contrario. Hay muchas veces nos vemos perjudicados en nuestra imagen, pero somos seres humanos normales, podemos cometer errores”, aseveró.

Jazmín Pinedo apoya a Pancho Rodríguez

Al igual que Michelle Soifer, Jazmín Pinedo salió en defensa de Pancho Rodríguez al asegurar que no hay igualdad en el trato que las autoridades le están dando al integrante de Esto es guerra.

“Creo que no se mide de igual manera a todos. Que yo sepa hay muchísimos extranjeros que firman el documento de buen comportamiento, y vemos las noticias y no es lo que podemos observar. Sin embargo, para Pancho la medida ha sido súper rigurosa y no lo han dejado entrar al país. Se debería medir a todos por igual”, mencionó.

Jazmín Pinedo espera que Pancho Rodríguez pueda volver al Perú. Foto: captura América TV/Instagram

¿Qué pasó con Pancho Rodríguez?

Hace unos días, Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar al Perú junto a su menor hija debido a que meses atrás cometió una infracción al asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia pese a que el Gobierno había prohibido las reuniones sociales.

A través de un comunicado, el chileno detalló que se le ha prohibido entrar a nuestro país por 5 años, por lo que ha recurrido a un recurso de apelación.