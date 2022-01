Korina Rivadeneira pone fin a las especulaciones sobre su presunto embarazo

Korina Rivadeneira ha sido protagonista de uno de los rumores más sonados de los últimos días. Cientos de internautas especularon que la modelo venezolana estaría embarazada por segunda vez. Esto empezó luego de que publicara una fotografía en Instagram junto con su esposo, Mario Hart, en la que muestra un aparente vientre abultado.

“¿Estás embarazada? Felicidades”, “Se ve una pancita curiosa, a no ser que me esté equivocando”, “Esta embarazada de nuevo”, “Bendiciones, un nuevo bebé”, “Sí, esta embarazada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Korina Rivadeneira se pronuncia sobre presunto embarazo. Foto: Instagram

La respuesta de Korina Rivadeneira

Sin embargo, la pareja del piloto peruano se pronunció sobre los rumores en la red social. Aclaró que se trata de una consecuencia de la etapa de gestación que vivió al tener a su pequeña hija Lara.

Contó que ahora se realiza tratamientos estéticos para volver a lucir su figura pasada. “ Tengo aún mucha flacidez del embarazo y grasa por todo lo que comí en diciembre, así que vine a hacerme mis tratamientos milagrosos que les recomiendo de todo corazón”, escribió la actriz de Princesas.

La respuesta de Korina Rivadeneira. Foto: captura/Instagram

Korina disfrutó de vacaciones con Mario Hart

Tras el fin de la temporada 2021 de Esto es guerra, la pareja de chicos reality viajó a Piura para disfrutar de unas vacaciones junto con otros integrantes del programa.

Durante su estadía en Colán, Mario Hart se mostró indignado, debido a que la gente había tirado basura en la playa. “¿Cuándo aprenderemos a cuidar las playas? La gente viene aquí y se instala, pese a ser la carpita de nuestra casa, no les decimos nada para no ser mala onda (…) pero miren cómo dejan todo cochino. Bolsas, vasos, botellas, cucharas, pañales, mascarillas. ¿Qué le costará a la gente recoger su basura?”, expresó.

Mario Hart regresó a Lima sin Korina Rivadeneira

La modelo y su pequeña hija se quedaron en su casa en el norte del Perú. El piloto retornó a Lima manejando, así como otros chicos reality. Mientras tanto, Korina Rivadeneira continuó subiendo historias a Instagram disfrutando de Colán junto a su promogénita.

Mario Hart pasó varias semanas en Piura, tras salir de Lima. Foto: Instagram/Mario Hart

Mario Hart halaga la sazón de Korina Rivadeneira

El chico reality Mario Hart compartió en sus historias de Instagram los deliciosos aperitivos que le preparó Korina Rivadeneira. La modelo venezolana demostró tener grandes habilidades culinarias para los platillos mexicanos.

“Debo confesar que me has sorprendido con tus fajitas mexicanas, hawaianas, venezolanas, australianas, espectaculares. Las mejores fajitas que he comido, vamos a hacerle una competencia con Chilis. Espectacular, mi amor, eres la mejor del mundo mundial”, se le escuchaba decir al influencer.