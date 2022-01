El actor mexicano Ignacio López Tarso cumple 97 años y como deseo pide que no lo olviden

El primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, acaba de cumplir 97 años. Es uno de los artistas más completos debido a su gran trayectoria en el mundo del entretenimiento. Recientemente, reveló, en una entrevista para El Universal, cómo se vio afectado con la pandemia y el cierre de las actividades del sector cultural.

Pese a la adversidad de la pandemia por la COVID-19, el protagonista de “Macario” desea seguir laborando y, por ello, desea que los productores no lo tengan en el olvido, como él dice. “Sigo siendo actor exclusivo, pero no trabajo, no me llaman, eso me molesta. Televisa ya no me llama, yo quiero que me den trabajo. ¡No me buscan! Eso es muy malo, creen que a los 97 años soy un cascarón allí olvidado , que ya no se levanta de la cama”, comentó en un inicio.

Luego, aseguró que la edad es solo un número y que él se siente mejor que nunca. “¡Pues no! Yo estoy muy activo, todavía física y mentalmente puedo hacer cualquier personaje de mi edad, hay muchos”, agregó el famoso Ignacio López Tarso.

También, recalcó que ya no aguanta la situación de la pandemia. Asimismo, cuenta con las dosis completas de vacunación y que pronto se inoculará la dosis de refuerzo. “¡Esto ya no se puede soportar! Dos años de encierro y sigue el temor, hay que cuidarse”, dijo el primer actor en compañía de su hijo Juan Ignacio Aranda.

Ignacio López Tarso: el primer actor incursiona en obras virtuales

El icónico actor Ignacio López Tarso buscó una solución frente a la crisis que generó la pandemia. Ante la diversidad, aceptó actuar para las pantallas y transmitirlo vía streaming, no únicamente a nivel nacional, sino para otras latitudes del mundo.

Incursionó con el teatro virtual con la lectura dramatizada de puestas en escena como Leonardo y la máquina de volar, y después estrenó Macario, el ahijado de la muerte y Melville en Mazatlán. Asimismo, ahora se mantiene activo en las redes sociales.

Ignacio López Tarso. Foto: difusión

“He aprovechado muy bien mi vida, me ha gustado mucho todo lo que he interpretado, todos esos viajes, las giras, los teatros y el público me han dado gasolina, aceite, lo necesario para vivir bien, feliz” , confesó el reconocido actor que anhela llegar a los 100 años actuando.

Ignacio López Tarso reveló que necesitaba usar un tanque de oxígeno para respirar

En octubre del 2020, el primer actor Ignacio López Tarso fue entrevistado por el programa mexicano Venga la alegría, donde fue consultado sobre sus obras virtuales, sin embargo, un detalle preocupó a la audiencia. Pues, el actor de “Corazón indomable” se encontraba usando un tanque de oxígeno.

Resulta que con la llegada de la pandemia, empezó a desarrollar males que afectaron su salud física y mental. Por ello utiliza el tanque, ya que el aparato lo ayuda a respirar mejor por las mañanas. “A veces me asfixio, necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Hoy amanecí un poco falto de aire, y (el tanque de oxígeno) me hace mucho provecho. Lo voy a tener un buen rato”, expresó.