Greissy Ortega está más entusiasmada que nunca porque dentro de poco ella y su esposo, Ítalo Villaseca, se convertirán nuevamente en padres. Por medio de su cuenta de Tiktok, la bailarina colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno video en el que reveló el sexo de su bebé, aunque lo que más llamó la atención fue la curiosa reacción que tuvo el joven al descubrirlo.

Las imágenes del gender reveal, que fueron grabadas en el cumpleaños de Villaseca, muestran el preciso instante en que este lanza una bombarda de confeti rosa y queda completamente desconcertado al conocer que tendrá a una niña.

Greissy Ortega y su esposo Ítalo Villaseca en el gender reveal de su tercer bebé. Foto: captura de Tiktok

“El día más esperado para nosotros, nuestra tercera bendición, nuestra pequeña. Tu cara fue de sorpresa y saber que querías que te lo dijera el mismo día de tu cumple fue lindo. Te amo”, escribió la hermana de Milena Zárate en la descripción del clip.

En sus historias de Instagram, Greissy Ortega le dijo a Ítalo Villaseca: “Tu cara de impresión es única... Sé que deseabas un hombrecito, mi amor, pero será una nueva engreída. (…) Sé que te tendrán babeando por ellas dos, te amo”.

Greissy Ortega anunció su tercer embarazo en D’ Mañana

A mediados de noviembre, Greissy Ortega se presentó en el programa D’ Mañana y reveló que estaba a la espera de su tercer bebé con Ítalo Villaseca.

“No lo quería decir porque me hice la manga gástrica y era difícil decirlo, porque me podrían pasar mil cosas, hasta el día de hoy tengo mucho miedo, pero ya voy a cumplir cuatro meses de embarazo y estoy muy feliz”, detalló la colombiana.

Afrontó problemas de salud tras la manga gástrica

Un mes antes de confirmar su tercer embarazo, Greissy Ortega contó que atravesó serios problemas de salud a raíz de la operación de manga gástrica a la que se sometió.

“Llega el momento en el que se me empieza a caer el cabello y para mí era algo crónico. Me quedaba con el cabello en la mano y decía: ‘no quiero’”, relató. “La que creía que todo lo podía hacer era yo, mi psicóloga, nutricionista, yo era todo y salió mal. Todo lo que comía lo rechazaba, yo misma iba al baño y lo vomitaba, no quería tener nada en el estómago”, añadió.