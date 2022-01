Gian Marco tras ser cuestionado por su separación: “Me di cuenta quiénes son mis amigos”

Gian Marco arremetió contra aquellos que se atrevieron a comentar su sonada separación de Claudia Moro. Luego de varios meses desde que anunció en medio de una entrevista para un podcast que ya no mantiene una relación sentimental con la madre de sus hijos, el cantautor reveló haber quedado sorprendido por como algunas personas comentaron a la ligera sobre su divorcio.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo , quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido... me tomé un tiempito para darme cuenta de cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve” , indicó para las cámaras de +Espectáculos.

Además, el intérprete de “Lejos de ti” recordó cómo fue que confesó su separación de Claudia Moro. “Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón. Lo que sí me ha sorprendido y debo confesarlo, y lo digo con mucho amor y respeto, me ha sorprendido la ligereza de algunas personas de hablar sobre mí” .

Cantante llora en pleno concierto al recibir duras criticas

El cantautor peruano ofreció un concierto Huancayo, donde recordó las veces que ha sido duramente criticado en las redes sociales. Gian Marco no pudo evitar llorar al agradecer al público por su asistencia al show. “No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, inició su mensaje. “Es muy difícil estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Es difícil hacer discos todos los años. Yo no adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiere que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, añadió.

Gian Marco no descarta volver a enamorarse

El compositor aseguró está pensando en muchos proyectos tanto para su vida profesional y personal, a la vez comentó que no le ha cerrado las puertas al amor. Asimismo, Gian Marco no descartó volverse a enamorar otra vez. “Personalmente, estoy en una etapa muy importante de mi vida pensando en rehacerla de muchas maneras. Profesional y personalmente. Con mucha ilusión. Si mañana me enamoro, lo hago”.