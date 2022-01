Adaptación de película El Joker llega al teatro

El grupo argentino La Cuarta Pared se basó en la película Joker (2019) de Todd Phillips para llevar a las tablas al personaje. “Es una valla alta”, reconoce el director, Guillermo Ale, sobre la película que le dio el Óscar a mejor actor a Joaquin Phoenix. “Verán la película adaptada al teatro”. En la obra, Horacio Rafart ofrece un unipersonal acerca del origen de este villano, un aspirante a comediante que padece una enfermedad mental. “De alguna manera queríamos que el personaje se mueva en un mundo real y que intente sobrevivir en medio de un derrumbe social”.

Ale nos dice que buscarán “ampliar el concepto” de lo que vive el personaje. “Se trata de la descripción de todos los estados psicológicos por los que pasa”. Cuenta que el guion lo escribió luego de ver que la reacción del público frente a la película fue diferente en ciudades o países. “Yo estaba en Colombia haciendo una gira, y vi el estreno de la película. De lo que se hablaba en Colombia era sobre la violencia. Al mes me voy a Ecuador y veo la película nuevamente, y se hablaba de otra cosa. Cuando llego acá, a Perú, se hablaba de la salud social, de la salud mental. Me pareció muy interesante. En Argentina tuvo otra repercusión, hablaban de lo estético, era como solo lo artístico. En Ecuador vimos un paro muy grande, muertos, en Lima había problemas también. Cada cosa es como un caldo de cultivo, cualquier cosa podría desatar la violencia”.

Joker tiene un eje dramático y agregan “fantasías, ironías, humor ácido”, pero sostiene que la crisis por la pandemia está presente en el discurso. “Hay cosas que están escritas y hablan de esto. El personaje principal es alguien encerrado en sí mismo, vive una pandemia interna, digamos. Quizá algo que nos enseñó la pandemia es que las personas que se creían libres de todo problema psicológico se dieron cuenta de que el encierro nos puede poner al borde de la cornisa”.

Joaquin Phoenix se llevó un Óscar por su interpretación del villano en la cinta dirigida por Todd Phillips. Foto: composición/Warner Bros.

Joker aún no se estrena en Argentina, pero el director sostiene que espera hacerlo porque parte de los “monólogos” mantiene relación con todos los países. “En Argentina el lema era ‘vamos a salir mejores’. Se aplaudía a los médicos a las 9 de la noche, pero uno que ya certificó bastantes pasaportes con la palabra incredulidad, sabíamos que nada de esto iba a salir mejor, sino que esto iba a potenciar nuestras miserias”.

En cuanto al teatro, Ale señala que ha sucedido un fenómeno tras la reapertura de las salas. “La gente llenó los teatros por varios meses. La gente empezó a consumir bastante teatro y las salas de cine estaban vacías. De tanto ver en pantallas, querían ver música y teatro en vivo. Ha sido un fenómeno extraño”.

Para La Cuarta Pared las tablas dan “cierta impunidad”, sin entrar “en caprichos personales” para presentar el Joker. “El teatro no va a cambiar el mundo, ya lo sé. No creo que la gente diga: ‘A partir de esta obra voy a ser más caritativo’, pero creo que sí puede ayudar a alguien que ya consume cultura, alguien que ya tiene sensibilidad. Pero después el teatro no puede cambiar nada, lo que hacemos es que una persona se vea a sí misma’. Por eso, sostiene, el Joker puede ser un espejo. “Habla del egoísmo”.