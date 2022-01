Carlos Enrique Banderas, mejor conocido en el mundo del espectáculo como ‘Carloncho’, es un locutor que tiene más de una década trabajando en conocidas radios peruanas, en las que ha llegado a contar con programas propios, como El show de Carloncho. A inicios del 2016, incursionó en el mundo televisivo y se oficializó su ingreso como co-conductor en el extinto reality Verano extremo.

Durante esos años, el locutor radial empezó a forjar una carrera en la pantalla chica, como parte del programa En boca de todos, donde logró la aceptación del público. Sin embargo, todo el panorama cambió cuando tuvo expresiones machistas en la radio. Conoce en esta nota por qué ‘Carloncho’ ya no está en ningún programa de televisión.

'Carloncho' sigue trabajando en su programa radial luego de ser separado de En boca de todos. Foto: 'Carloncho'/Instagram

‘Carloncho’: su romance con Rosángela Espinoza

En el 2016, ingresó al reality Verano extremo como co-conductor, con lo cual dio inicio a su carrera en la televisión. Realizaba diversas notas de campo en las que predominaba sus visitas a la playa, ya que el programa se estrenó en enero. Sin embargo, durante ese periodo también encontró el amor.

El programa Amor amor amor, en ese entonces bajo la conducción de Rodrigo González, publicó unas imágenes que mostraban al locutor besándose con Rosángela Espinoza, la popular ‘Chica selfie’, quien formaba parte del reality de competencias. Además, durante las emisiones de Verano extremo, Carloncho elogiaba la belleza de la influencer. “Me parece la chica más bonita de todo el Perú”, dijo en una ocasión para dar a entender su interés en ella.

Luego del ‘ampay’, terminó aceptando que sí se estaban dando una oportunidad. “No me gusta estar en escándalos y si estoy en esta situación es porque caí, me captaron. No es algo que yo haya buscado. No me arrepiento de nada porque no estoy haciendo nada malo (...) Estoy experimentando cosas que no había sentido en mi vida”, comentó a la prensa.

Su relación duró solo seis meses. Después de Verano Extremo, Rosángela ingresó a El gran show como participante, mientras que su pareja fue parte del jurado. El punto de quiebre fue cuando el locutor agredió físicamente al compañero de baile de la modelo, Lucas Piró, en los exteriores de su casa , luego de que este decidiera acompañarla hasta su domicilio porque ella se encontraba triste por los resultados obtenidos en el duelo que tuvo contra Leslie Shaw.

“Cuando empecé a salir con el locutor todavía no estábamos en plan de enamorados, pero noté que era una persona muy celosa. Agradezco a Dios que comencé a cumplir mis sueños, porque él quería que me retire de la televisión y esas condiciones no las comparto. Siempre voy a resaltar su talento y profesionalismo, pero las personas posesivas y celosas no van conmigo. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces uno piensa que es así y al final no lo es. A veces proyectan una cara en televisión que no es”, contó la modelo a un diario local en 2018.

Carloncho ingresó a En boca de todos pero terminó despedido

El locutor radial tuvo la oportunidad de ingresar al programa En boca de todos, de América TV, donde estuvo en la conducción junto a Ricardo Rondón, Tula Rodríguez y Maju Mantilla. Rápidamente, supo acoplarse al grupo y se ganó el cariño del público. Sin embargo, luego de unos comentarios machistas que profirió durante su espacio radial El show de Carloncho, fue separado del trabajo.

Todo comenzó en marzo del 2021, cuando un fanático de su show en Radio Moda le reclamara por decir que nunca se había enamorado. El comunicador contestó de una forma deplorable.

“Yo nunca me he enamorado, la firme (...) Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan . Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, dijo en alusión a Rosángela Espinoza.

Frente a ello, comenzaron a lloverle críticas en las redes sociales y el programa En boca de todos tuvo que pronunciarse. “Hoy ‘Carloncho’ no nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tiene justificación, el canal y ProTV Producciones han decidido separarlo”, informó Ricardo Rondón en marzo del 2021.

Después del exabrupto, el locutor radial dijo estar arrepentido y señaló que se malinterpretaron sus declaraciones. “Mil disculpas por lo que conté, es un chiste antiguo que yo lo adecué al tema del día. Sonó horrible, feo, sonó mal. Mil disculpas”, se defendió y aseguró que su comentario se sacó de contexto, pues su relación con la modelo había terminado hace cinco años.

¿Ahora a qué se dedica Carloncho?

Luego del penoso hecho, siguió trabajando en su programa radial, donde la empresa solo emitió un comunicado en el que pedían las disculpas del caso y aseguraron que trabajarían diariamente con él “para que estos actos no se repitan”.

Asimismo, durante el tiempo en el que estuvo en el ojo de la tormenta por sus comentarios, el personaje público se fue por dos meses y retomó en mayo del 2021. Recientemente, su compañero de cabina por quince años, Renzo Winder, reveló que ahora trabajará en su propio programa en otra radio de la competencia. Evitó dar explicaciones sobre la repentina salida.

Renzo Winder anunció que dejó de trabajar en Radio Moda. Foto: Instagram

Frente a ello, ‘Carloncho’ no se pronunció a pesar del tiempo que trabajaron juntos, actitud que muchos interpretaron como una forma de dar a entender de un distanciamiento entre ambos. Actualmente, se mantiene activo en sus redes sociales donde totaliza 500 mil seguidores y publica los viajes que realiza, sus días en la radio y demás curiosidades en su cuenta de Instagram.