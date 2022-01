Andrea San Martín denuncia hackeo de su Facebook: “Me reportaron como fallecida”

Andrea San Martín hizo un alto a sus actividades cotidianas, como la promoción su emprendimiento, para realizar un importante anuncio a sus seguidores de Instagram. La influencer agradeció a quienes la siguen en esta red social por su preocupación, ya que le han preguntado varias veces por qué ya no la ven seguido en su cuenta oficial de Facebook. Ante esta consulta, la pareja de Sebastián Lizarzaburu detalló haber sido víctima de un hackeo cibernético.

“Han seguido colgando algunas cosas ahí en Facebook y demás, pero quería comentarles que mi Facebook fue hackeado. No les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, ya que estas personas lo están intentando hacer una y otra vez. Me imagino que están invirtiendo bien para poder dañarme, pero no”, empezó con su comunicado la modelo mediante sus historias de Instagram.

La conductora de televisión prosiguió con su relató y mencionó que los hackers la habrían reportado como fallecida. “El 24 de diciembre me reportaron como fallecida y me quitaron el Facebook, hice las cosas que tenía que hacer para comentarle a la empresa que yo seguía viva. Ese día hackearon mi Facebook, mi correo personal, absolutamente todo (...) Luego me volvieron a hackear el 31 de diciembre para, no sé, malograr la fecha festiva”, dijo.

Influencer pide a sus seguidores que la ayuden a reportar cuenta falsa

La modelo contó que este un delito penal, pero no quiere regresar a su antigua cuenta de Facebook porque siente hay mucha mala vibra en esa red social. “Prefiero hacerles este importante comunicado porque ayer subieron una historia y los derivaban a un grupo. Básicamente es para que me ayuden a reportar esa cuenta porque es un Facebook que ha sido hackeado porque de alguna manera me quieren desfalcar, no entiendo”, precisó en medio de una risa sarcástica.

Andrea San Martín advierte a seguidores de mensajes fraudulentos

Tras realizar su denuncia en redes sociales, Andrea San Martín hizo un llamado a sus seguidores y recomendó no hagan caso a los mensajes provenientes de su cuenta de Facebook, porque ya no le pertenece. “Esas personas no tienen escrúpulos; por ende, tengan mucho cuidado con esta gente, sobre todo porque usan el nombre de una persona, ya sea para manchar mi imagen o aprovecharse de los seguidores que están ahí. Tengan en cuenta este comunicado y pásenle la voz a quien puedan”, finalizó.