Yo soy: ‘Mon Laferte’ se pronuncia tras perder batalla contra ‘José Feliciano’

Los imitadores de Mon Laferte y José Feliciano se enfrentaron por tercera vez en Yo soy, grandes batallas internacional el jueves 13 de enero. Al término de ambas presentaciones, el jurado conformado por Mauri Stern, Katia Palma, Jorge Henderson y Janick Maceta decidió dar como ganador al segundo, quien sorprendió a todos al realizar el reto del espejo (cantar con un video del artista original).

Luego de que finalmente se concretara un desempate, Oriana Montero, quien caracteriza a la cantante chilena, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram con un mensaje que emocionó a sus más de 97.000 seguidores.

“ Estos tres días para mí han sido como una hermosa final , sé por qué lo digo y me siento orgullosa. Mi hermoso público me lo pedía y no podía decir que no a pesar de las complicaciones. Creo que tener un espacio para devolverles lo mucho que me han dado para mí no es una batalla, sino una palestra, donde esos poco minutos son una bendición. Los amo y siempre seré para ustedes Mon Laferte”, escribió.

Imitadora de Mon Laferte orgullosa del versus contra 'José Feliciano' en Yo soy. Foto: Oriana Montero/ Instagram

De esta manera, la imitadora de Mon Laferte dejó en claro que quedó satisfecha con el versus junto a ‘José Feliciano’, más allá del resultado obtenido.

¿Cómo fue el duelo entre ‘Mon Laferte‘ y ‘José Feliciano‘?

Para esta última batalla de desempate, la imitadora de Mon Laferte interpretó el tema “Mi buen amor”, con el cual deleitó a todos los integrantes del jurado.

A su turno, Sebastián Landa, el ‘doble’ de José Feliciano, eligió cantar “Cómo fue” en el reto del espejo, logrando que los presentes se pusieran de pie.

¿Qué es Yo soy, grandes batallas internacional?

Yo soy, grandes batallas internacional es un programa concurso de televisión peruano en el que destacados imitadores de diferentes países se enfrentan con la finalidad de ocupar una de las cinco sillas de consagrados.