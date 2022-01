Yahaira Plasencia anuncia colaboración con Obie Bermúdez: “Dime”

Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños con su última publicación en redes sociales, ya que anuncia su colaboración exclusiva con el cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez. Además, la salsera, quien recientemente ha sido acusada de estafa por una emprendedora, detalló que su nuevo proyecto contará con la participación en la producción y música de Sergio George e, incluso, reveló la fecha de lanzamiento de su próximo sencillo.

La cantante se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram con un pequeño video, el cual, al parecer, es un adelanto del nuevo tema musical. En las imágenes se puede apreciar a la peruana en blanco y negro gozando de lo que sería su canción y al final del clip se le escucha cantar a capela.

Asimismo, la intérprete de “Cobarde” escribi lo siguiente: “Dime ft. @obiebermudez | 21/01/22 #AtacaSergio #Estreno”. Tras la publicación, los seguidores de la artista aplaudieron el adelanto y aseguran que esperan con ansias la fecha especificada. “Amo. Con el adelanto casi lloro. Te amo, Yaha”, “Ya muero por escucharla”, “Con Obie Bermúdez. No lo creo. Éxitos mi Yaha”, fueron algunos comentarios.

Salsera estaría dispuesta a regresar a Esto es guerra

Luego de lucirse con el productor del reality de competencia Peter Fajardo, los cibernautas empezaron a especular sobre un posible regreso de Yahaira Plasencia a Esto es guerra. Sin embargo, la cantante de salsa se pronunció ante los diferentes rumores. “No, porque estuve ahí dos o tres meses y me dolía el cuerpo y aparte de eso no hacía nada. Bueno, Peter si deseas contratarme, puede ser como jurado de baile, canto, me pueden llamar, cuentan conmigo”.

Yahaira Plasencia planea llegar a todo el mundo con su música

La artista de salsa reflexionó sobre sus logros obtenidos en el 2021 y en un video resumió sus dos últimas presentaciones del año. Asimismo, Yahaira Plasencia contó que tiene proyectado llegar a nivel internacional con su música.

“Escogí el camino más difícil, el de hacer cosas diferentes por el bien de nuestra industria salsera. Este es un género que tiene muchos exponentes de esta nueva generación y con el trabajo de todos volveremos a llevar la salsa a otro nivel. Sé que muchos aún no entienden el trabajo incansable que estoy haciendo, pero no voy a parar hasta que mi música se escuche en el mundo entero. 2022, vamos con todo”, escribió.