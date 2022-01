Pancho Rodríguez no puede ingresar al Perú por cinco años: “No es un delito”

Pancho Rodríguez no puede volver al Perú durante cinco años. El chico reality de Esto es guerra se pronunció a través de un comunicado sobre su situación legal con Migraciones, luego de que sea impedido de ingresar al país y de haber pernoctado en el aeropuerto Jorge Chávez junto a su pequeña hija a la espera de un permiso.

Desde Chile, el modelo reveló que ha presentado con sus abogados un recurso de apelación, pues considera que “no es un delito”. Explicó que viajó a su tierra natal para pasar Año Nuevo, al volver a Perú, le advirtieron que su ingreso arrojaba “una alerta”.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años , me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’ ”, expresó.

¿Por qué no puede ingresar?

El motivo está relacionado con el escándalo que protagonizó por asistir a una fiesta COVID con la cantante Yahaira Plasencia en plena pandemia. En ese entonces, Pancho Rodríguez fue detenido por incumplir las medidas que impuso el Gobierno peruano.

“ Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello el pago efectivo de una multa”, aseveró.

Pancho Rodríguez presenta comunicado sobre su situación legal. Foto: Instagram/Panchito Rodríguez

Pancho Rodríguez lo califica de “injusto”

Pancho Rodríguez lamentó el incidente y lo calificó de “injusto”. Agradeció a quienes se han solidarizado con él con muestras de apoyo. Además, aclaró que pese a que tiene nacionalidad chilena, ama el Perú y desea volver para seguir trabajando aquí.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amistades y seguidores que, enterados de este incómodo e injusto impase , me han dado muestras de solidaridad y afecto. A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo fe (...) Para así poder ingresar a Perú nuevamente, país al cual quiero, amo y respeto, donde por más de siete años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”, finalizó el chico reality.