Pancho Rodríguez confirma que fiesta COVID-19 con Yahaira lo perjudicó: “Sigo arrepentido”

Pancho Rodríguez es impedido de ingresar al Perú. Hace unos días, el chico reality dejó Chile, donde pasó Año Nuevo con su familia, para volver a suelo peruano; sin embargo, en el aeropuerto Jorge Chávez no le permitieron ingresar. A través de un comunicado público, confirmó que la fiesta COVID-19 que protagonizó con Yahaira Plasencia lo ha perjudicado.

Contó que durmió en el aeropuerto junto a su hija durante tres noches, esperando que le permitan ingresar al Perú. Sin esperanzas, tuvo que volver a Chile, desde ahí se encuentra apelando su caso con sus abogados.

Afirma que no cometió un delito

Afirmó que no ha cometido un delito para que le prohíban ingresar por cinco años al Perú. Recordó que cuando ocurrió ese escándalo, en el que fue detenido por incumplir las medidas de prevención contra la pandemia que impuso el Gobierno , él pagó la multa y pidió disculpas por su mal comportamiento.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un ‘recurso de apelación’, respecto de una infracción administrativa, mas no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años que se me impuso por el incidente en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello el pago efectivo de una multa”, aseveró.

Pancho Rodríguez presenta comunicado sobre su situación legal. Foto: Instagram/Panchito Rodríguez

Pancho Rodríguez tiene fe en que podrá resolver su caso

En medio de las muestras de apoyo que ha recibido en las redes sociales, Pancho Rodríguez envió un mensaje de agradecimiento y mencionó que tiene fe en que podrá resolver su caso.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amistades y seguidores que, enterados de este incómodo e injusto impase, me han dado muestras de solidaridad y afecto. A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo fe y confío en que las autoridades competentes , con sentido de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, r esolverán mi caso favorablemente , para así poder ingresar a Perú nuevamente, país al cual quiero, amo y respeto, donde por más de siete años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”, finalizó el chico reality.