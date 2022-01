Melcochita suspende show tras contraer COVID-19: “Un artista debe cuidar a sus seguidores”

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ preocupó a todos sus seguidores al contagiarse de coronavirus. La noticia la dio a conocer su esposa, Monserrat Seminario, quien aseguró que el humorista se encuentra aislado dentro de su hogar.

Tras ello, el también sonero decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para hablar sobre su salud. “Me hice la prueba y di positivo. Lo mío (síntomas) no es tan grave. Así tengan la vacuna, siempre usen la doble mascarilla”, expresó.

Asimismo, se disculpó con sus seguidores por verse en la obligación de suspender el show que iba a ofrecer en la playa La Herradura.

“Quiero pedir disculpas a mi público. Si iba, ponía en peligro a mi público, a que se contagie y eso está mal. Un artista debe cuidar a sus seguidores y a su familia. A los que sacaron su entrada se devolverá la plata y se reprogramará una nueva fecha”, añadió.

Melcochita tiene sus vacunas completas contra el coronavirus

Tras anunciar el contagio de Pablo Villanueva, Montserrat aseveró que el artista cuenta con la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 y sus hijos de Estados Unidos están al pendiente de su progenitor.

“Él se vacunó en Estados Unidos cuando estuvo por allá y aquí en Lima recibió dos dosis de Pfizer. Eso nos tiene tranquilos. Claro, a sus 85 años hay que estar pendientes de cada síntoma. Su saturación va bien hasta este momento y ruego a Dios que siga así. Todos, sus hijos, amigos, familia de fuera y aquí, están pendientes de él, pero no puede hablar mucho por teléfono por el dolor de garganta. Los médicos le han pedido que descanse”, puntualizó.

Melcochita y Monserrat Foto: GLR

Melcochita fue internado de emergencia en Estados Unidos

Melcochita sufrió una descompensación, pero fue atendido a tiempo, por lo que su salud se encuentra estable.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro. Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones”.