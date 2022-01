Melissa Paredes y Anthony Aranda se ven sumamente enamorados en nuevo baile de TikTok

El amor está en el aire. Melissa Paredes publicó su primer video con Anthony Aranda luego del ampay de Magaly TV, la firme. La pareja se mostró bailando en TikTok como solían hacerlo cuando fueron compañeros del reality de competencia Reinas del show.

Melissa Paredes confirmó su relación con el bailarín el pasado 8 de enero. Dio la noticia durante una entrevista para Mujeres al mando, programa donde fue conductora invitada.

Melissa Paredes y Anthony Aranda regresan juntos a TikTok

La ex reina de belleza usó su perfil de TikTok para mostrarse junto con su pareja sentimental, Anthony Aranda. Subió un video donde ambos bailan al son de la canción “Problemón” de Alvaro Díaz y Rauw Alejandro. En la escena se les ve muy cariñosos, pues Anthony besa a Melissa en la mejilla mientras graban el material.

La última vez que ella usó su cuenta para subir un video con el bailarín fue el pasado 19 de octubre. Entonces, ambos aún eran participantes de Reinas del show, reality de Gisela Valcárcel. Al momento de la redacción de esta nota, el video ha llegado al medio millón de reproducciones luego de tan solo una hora de publicado, y suma 30.000 ‘me gusta’.

Melissa Paredes y Anthony Aranda presumen su relación

La pareja ya no oculta su amor. El 13 de enero, el bailarín fue quien usó su cuenta de TikTok para mostrarse feliz junto a Melissa. Publicó un video donde bailaron “Mi santa”, bachata de Romeo Santos.