Melissa Paredes reveló que varios famosos la invitaron a salir tras su divorcio con ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes reapareció esta semana en la televisión nacional como una de las conductoras de Mujeres al mando. Su buena química con sus compañeras y la aceptación del público televidente parecían otorgarle una nueva oportunidad a la modelo en la pantalla chica. Sin embargo, con gran sorpresa este viernes se despidió del espacio matutino de Latina con un sentido mensaje.

No obstante, la ex Miss Perú no desaprovechó este último programa para seguir contando algunos detalles de su vida en estos meses recientes. Una de sus revelaciones más sorpresivas de este viernes fue que, tras su divorcio con Rodrigo Cuba, comenzó a recibir diversas invitaciones por parte de personajes famosos de la farándula nacional.

Melissa Paredes revela que varios famosos la invitaron a salir

La exintegrante de América hoy evitó dar nombres de las personalidades que le escribieron, pero aseguró que fueron más de uno. Eso sí, Melissa Paredes señaló que rechazó cada una de estas propuestas ya que se encontraba en una relación y muy enamorada de Anthony Aranda.

“Tú sabes, cuando piensan que estás soletera, todo el mundo te empieza a escribir, compañeros, amigos. No voy a decir (nombres). Cuando una está soltera, te invitan a salir, un cafecito, un almuercito, una comidita. Y mi novio al lado...”, indicó en Mujeres al mando.

El mensaje de despedida de Melissa Paredes de Mujeres al mando

Todo indicaba que Melissa Paredes había encontrado su lugar en Mujeres al mando. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, este viernes anunció su despedida del programa. La modelo agradeció a sus compañeras a Latina por la oportunidad de volver a trabajar tras varios meses.

“Gracias al programa, a Latina y a todo el Perú por haberme recibido, por haberme recibido en sus casas, por haberme dado una oportunidad más. Sobre todo, quiero agradecerle al Perú por haberme recibido esta semana en sus hogares nuevamente, por recibir tanto cariño, créanme que leo cada mensaje que me mandan, los leo al interno”, precisó.