Christian Domínguez reaparece en Mujeres al mando tras ingreso de Melissa Paredes

Christian Domínguez reapareció en una entrevista para Mujeres al mando luego de que su excompañera Melissa Paredes se presente como conductora durante varios días. El cantante de cumbia aún no ha confirmado si seguirá trabajando en el programa América hoy este 2022, por cual llamó la atención que brinde declaraciones a la competencia.

El líder de Gran Orquesta Internacional contó que ahora está enfocado en su nueva faceta como entrenador en un gimnasio junto al popular ‘La Máquina’. Al mismo tiempo, se dedica a manejar su cadena de restaurantes de chifa.

Cabe destacar que, hace unos días, Christian Domínguez también se presentó en el set de Amor y fuego, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre que se transmite por Willax Televisión.

Allí, afirmó que aún no está seguro de su presencia en la nueva temporada de América hoy. “(¿Te llamaron?) Hasta ahora nada, no me desespero, sé que en algún momento lo harán. Me encanta trabajar con Ethel (Pozo), Janet (Barboza) y Giselo (Édson Dávila)”, respondió Christian Domínguez.

“No cierro nada que tenga que ver con chamba. Si me llaman, evaluaré la propuesta. Sigo siendo una persona súper competitiva, que vengan a mí más retos este 2022″, agregó.

Christian Domínguez se refirió a Melissa Paredes

Al ser consultado sobre el ingreso de Melissa Paredes a Mujeres al mando, él aseguró que no estaba informado sobre ello. “Eso sí, yo no sé nada de eso, no sé. No se habla eso”, sostuvo.

Le dio sus claves de tarjetas a Pamela Franco

Pamela Franco visitó el programa de Latina para ser parte de una dinámica sobre los celos en una pareja. La cantante peruana reveló que Christian Domínguez le dio sus claves de tarjetas y de su celular.