Melcochita dio positivo a la COVID-19 y cumple cuarentena en su casa

Melcochita es uno de los personajes cómicos que ha conquistado el corazón de los peruanos con sus ocurrentes bromas en diferentes programas de diversión. Ahora, Pablo Villanueva, nombre real del artista, ha preocupado a sus seguidores tras revelarse su estado de salud al haber dado positivo a la COVID-19 y se encuentra cumpliendo aislamiento dentro de su casa, aseguró su esposa Montserrat Seminario.

“Pablo se hizo la prueba y salió positivo. Pasó por este examen porque todos en la casa, los siete que vivimos aquí, teníamos como un resfrío. Resulta que solo él tiene COVID-19 y está aislado en uno de los cuartos de la casa . Solo yo lo atiendo, está con doble mascarilla. Le duele mucho la garganta y tiene mucho moquito”, detalló la piurana para Trome.

Además, Montserrat aseveró que el artista cuenta con la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 y sus hijos de Estados Unidos están al pendiente de su progenitor. “Él se vacunó en Estados Unidos cuando estuvo por allá y aquí en Lima recibió dos dosis de Pfizer, eso nos tiene tranquilos. Claro, a sus 85 años hay que estar pendientes de cada síntoma. Su saturación va bien hasta este momento y ruego a Dios que siga así. Todos, sus hijos, amigos, familia de fuera y aquí están pendientes de él, pero no puede hablar mucho por teléfono por el dolor de garganta. Los médicos le han pedido que descanse” , puntualizó.

Cómico fue internado de emergencia en Estados Unidos

El pasado 12 de octubre, Melcochita pasó tremendo susto luego de ser internado de emergencia en un hospital de Estados Unidos. El peruano sufrió una descompensación, pero fue atendido a tiempo por lo que su salud se encuentra estable. “Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro. Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones”.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas", dijo Melcochita sobre su estado de salud. Foto: Marco Cotrina - GLR

Melcochita asegura que ya no da más tras ser hospitalizado de emergencia

Luego de haber estado hospitalizado por corto tiempo en un hospital de Nueva Jersey, Estados Unidos, Melcochita se enlazó con Amor y fuego y contó que a su edad ya no da para más. “Ya mejorando, porque tanta vaina de la Fiscalía, lavado de dinero, después también mi hija que tomó pastillas... Entonces, yo tengo 85 años y ya no doy más”, indicó en entrevista con Rodrigo González.