María Pía Copello celebra su 16 aniversario de matrimonio: “Te amaré por siempre”

María Pía Copello cumple este 14 de enero 16 años de casada y celebró esta fecha tan importante con un romántico mensaje a su esposo. A través de sus redes sociales, la exconductora infantil agradeció a su amado por todos estos años que han compartido juntos.

“16 años juntos y tres hijos. Hoy es nuestro aniversario y después de tantos años juntos, creciendo, riendo, renegando, celebrando éxitos y apoyándonos en los no tan buenos momentos, te sigo diciendo con certeza que te amo y te amaré por siempre”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Gracias por tanto, por reírte de mis locuras, por ser el mejor padre y esposo que pude soñar! Feliz aniversario, amor”, agregó.

Publicación de María Pía Copello Foto: Instagram

María Pía Copello explica que a su esposo no le gusta mostrarse ante el público

María Pía Copello sorprendió a sus fanáticos al contar la razón por la que su esposo no se muestra tan seguido en sus videos que sube a redes sociales.

“La verdad es que a mi esposo nunca le ha gustado mucho aparecer en el público, pero por amor a veces acata algunas cosas. Lo importante es entendernos uno al otro y apoyarnos”, fueron sus palabras al responder al comentario.

María Pía Copello y Samuel Dyer Foto: Instagram/María Pía Copello

¿Por qué solo la hija menor de María Pía Copello aparece en sus videos?

Además, la conductora de televisión señaló las razones por las que su pequeña bebé es la que más aparece en sus videos, a diferencia de sus primeros hijos, quienes son mayores.