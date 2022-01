Jazmín Pinedo tras el paso de Melissa Paredes por MAM: “Es importante tener trabajo”

Melissa Paredes cerró el 2021 como uno de los personajes más mediáticos de todo el Perú luego de su accidentado divorcio de Rodrigo Cuba. Este hecho generó que la presentadora sea separada de América hoy, por lo que estuvo varios meses sin poder trabajar y alejada de la pantalla chica.

No fue hasta este lunes 10 de enero que la exMiss Perú volvió a la televisión como parte del programa Mujeres al mando. ‘Meli’ no fue presentada oficialmente por la producción del espacio televisivo y este viernes emitió un mensaje de despedida al lado de sus compañeras confirmando que no seguirá más.

Jazmín Pinedo felicita el regreso de Melissa Paredes a la televisión

La presencia de Melissa Paredes en la televisión luego de varios meses ha llamado la atención de los principales referentes de la farándula local. La mayoría de ellos han felicitado su regreso debido a que necesita trabajar para poder solventar la tenencia compartida de su hija con Rodrigo Cuba.

Una de las personas que se mostró a favor de su vuelta fue Jazmín Pinedo. ‘La Chinita’ fue abordada por La República a su salida de América y aseguró que no está en posición de aconsejar a nadie, pero sí saluda que ‘Meli’ vuelva a generar ingresos económicos.

“Obvio (la felicito). Yo creo que siempre importante que uno pueda tener trabajo y salir adelante”, indicó brevemente.

Jazmín Pinedo también salió en defensa de Pancho Rodríguez

Luego de que Pancho Rodríguez fuera impedido por Migraciones de volver al Perú, Jazmín Pinedo salió a favor del chileno asegurando que no recibió el mismo trato que otros extranjeros. ‘La Chinita’ también señaló que el integrante de Esto es guerra viene al país a trabajar y no para vacacionar.