Jazmín Pinedo sale en defensa de Pancho Rodríguez: “La medida ha sido súper rigurosa”

Pancho Rodríguez ha sido principal protagonista de las portadas de espectáculos en el país luego de que el último domingo no pudiera ingresar al Perú tras unas vacaciones por Chile. El chico reality estuvo tres días en el aeropuerto Jorge Chávez junto con su hija, pero, debido a una alerta en las autoridades de migración por la fiesta en la que fue detenido con Yahaira Plasencia, no pudo pisar nuevamente suelo peruano.

Tras ello, diversas personalidades de la farándula nacional salieron a respaldar al integrante de Esto es guerra debido al incómodo momento vivido. Incluso el propio participante del programa de América TV emitió un comunicado donde aclaró lo sucedido y además afirmó estar bastante arrepentido por el error que cometió.

Jazmín Pinedo sale en defensa de Pancho Rodríguez

Ante lo sucedido con Pancho Rodríguez, Jazmín Pinedo utilizó varios minutos del programa de espectáculos que hoy conduce en América para hablar sobre el caso del chileno. Según la ‘Chinita’, el mejor competidor de EEG del 2021 sufre una sanción injusta porque no le sucede lo mismo a cualquier otro extranjero en el Perú.

“Muchísima gente cree que, porque sales en televisión, tienes ciertas preferencias, pero es todo lo contrario. Creo que no se mide de igual manera a todos. Que yo sepa hay muchísimos extranjeros que firman el documento de buen comportamiento, y vemos las noticias y no es lo que podemos observar. Sin embargo, para Pancho la medida ha sido súper rigurosa y no lo han dejado entrar al país. Se debería medir a todos por igual”, inició.

“Las medidas también deberían ser para nosotros mismos. Veo las noticias y la gente no respeta el toque de queda, abren las discotecas, hacen conciertos gigantes. En buena hora, todo mundo quiere trabajar, pero hay que medir a todos por igual”, agregó.

Pancho Rodríguez presentó apelación para ingresar al Perú

En el comunicado emitido por Pancho Rodríguez tras su impedimento de ingresar al Perú, el sureño señaló que presentó una apelación en Migraciones para que su alerta sea levantada. La principal razón del chico reality es seguir siendo parte de Esto es guerra, donde es uno de los participantes más competitivos.