Flor Polo molesta con Thais Casalino por preguntas sobre su relación con Néstor Villanueva

Flor Polo estuvo en el programa Mujeres al mando mediante un enlace en vivo para promocionar su marca de ropa. Sin embargo, la empresaria no pudo evitar mostrarse incómoda luego de que Thais Casalino aprovechara la ocasión para realizarle algunas preguntas sobre su relación sentimental con Néstor Villanueva. Hace unas semanas, la hija de Susy Díaz contó que su matrimonio atravesaba por una fuerte crisis.

“No voy a dar detalles de mi vida privada, estamos en una etapa de padres. Claro, por supuesto, yo converso con él sobre mis hijos. Ahora mis hijos están conmigo”, indicó la animadora ante las insistentes consultas de la presentadora del magacín.

La respuesta de la empresaria no habría sido muy convincente para la periodista, quien volvió a cuestionar: “¿Están viviendo juntos?”. La aún esposa del cumbiambero se mostró incómoda, aunque prefirió no quedarse callada y amagó con poner punto final a la entrevista: “Prefiero no dar más detalles, es mi vida privada, lo que pasa se queda entre nosotros... quiero que entiendas”.

Empresaria mantendrá su vida privada al margen

Ante la negativa de la joven, la conductora refirió: “Me parece importante tener un espacio para que puedas aclarar, porque si dicen que prefieren no hablar, se presta a la especulación”. Tras ello, Polo dio sus últimas declaraciones. “Entiendo tu pregunta, todo, pero lo que le importa a la gente es qué está haciendo Florcita ahora. Lo de mi vida privada lo mantengo al margen. Si no lo he hecho antes, cuando empezaron los problemas, menos lo voy a hacer ahora”, finalizó.

Flor Polo asegura que está enfocada en su trabajo

La animadora prefiere tomar las cosas con calma antes de llegar a una decisión definitiva sobre su matrimonio con Néstor Villanueva. Para ello, Flor Polo manifestó para +Espectáculos que con el tiempo verá si retoma la relación con el artista de cumbia o simplemente quedan como amigos. “Estoy tranquila, enfocada en mis trabajos. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Seguimos para adelante o somos amigos por el bien de nuestros hijos”.