Flor Polo a Melissa Paredes tras regresar a la televisión: “Todos merecemos una oportunidad”

Flor Polo se presentó en Mujeres al mando este viernes 14 de enero para dar detalles de sus próximos proyectos para su marca de vestidos. Además, fue consultada sobre su reciente crisis matrimonial con Néstor Villanueva; sin embargo, la empresaria se vio sorprendida al conocer que Melissa Paredes estaba como conductora del programa matutino de Latina televisión.

La hija de Susy Díaz no dudó en darle su apoyo a la actriz luego de que fuera separada de América hoy. “Le deseo lo mejor, la verdad que la admiro. Es una chica que como todos la ha pasado mal. Todos cometemos errores en la vida y merecemos una oportunidad”, dijo en entrevista para El Popular.

Por otro lado, la empresaria no descartó la posibilidad de conducir el magazine de América Televisión al lado de Ethel Pozo y Janet Barboza, ya que siempre ha llegado al set como invitada especial. “A mí me invitan siempre y yo contenta de estar ahí. ¿Por qué no? Me gustaría (presentar un programa)”, precisó.

Animadora incomoda con Thais Casalino durante entrevista en vivo

La conductora de Mujeres al mando Thaís Casalino aprovechó la presencia de Flor Polo para preguntarle por su relación con Néstor Villanueva. La periodista fue muy insistente con sus consultas y, al parecer, este trato no le agradó a la hija de Susy Díaz. “Prefiero no dar más detalles, es mi vida privada, lo que pasa se queda entre nosotros… que entiendas”, mencionó con algo molestia frente a Thais Casalino.

Flor Polo revela estar enfocada solo en sus hijos

La empresaria ha dejado en claro que no quiere hablar más de su aún esposo, Néstor Villanueva, porque se encuentra enfocada en sus hijos. “Siempre pongo mis oraciones (en redes sociales), no solo por lo que paso yo, sino por lo que mucha gente está pasando (…). Ahorita estoy tranquila, enfocada en mi trabajo, en mis hijos, en seguir creciendo como mujer, en sacarme la mugre por mis hijos y seguir saliendo adelanto como tiene que ser”, indicó.