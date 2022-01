Yo soy: imitador de Ricardo Montaner, Hugo Apaza, inicia terapias luego de aparecer en muletas

El exparticipante de Yo soy Hugo Apaza, quien se hizo conocido por su imitación de Ricardo Montaner, ha preocupado a sus seguidores luego de compartir una fotografía en la que puede apreciar al artista en muletas. Además, el joven dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde los usuarios no tardaron en desearle pronta mejoría. Ahora, el cantante reapareció para contar que iniciará terapias tras retirarse la férula de yeso del pie izquierdo.

El artista publicó por medio de historias de Instagram unos pequeños videos donde registra el preciso momento cuando ‘Ricardo Montaner’ se encuentra sobre una camilla hospitalaria junto a un especialista revisando su pierna enyesada.

En un segundo post, Apaza escribió. “Ahora a comenzar las terapias” , al lado de una fotografía, donde le están retirando la férula de yeso, pues, hace unos días, el cantante aseguró que seguirá adelante como una persona aún más fuerte tras haber sufrido un accidente en una de sus piernas.

Imitador sufrió ataque de pánico y abandonó set de televisión

Las diversas presentaciones de ‘Ricardo Montaner’ en Yo soy ha sorprendido en más de una ocasión al jurado del reality de canto. Sin embargo, Hugo Apaza, quien imita al venezolano, abandonó el set del programa mientras interpretaba “Será”. El acto del participante dejó sin palabras a Mauri Stern, Tony Succar, Katia Palma y Maricarmen Marín, ya que evidenció haber olvidado la letra de la canción.

Hugo Apaza, 'Ricardo Montaner' de Yo soy, no pudo volver a interpretar el tema "Será". Foto: captura Latina

‘Ricardo Montaner’ reapareció en Yo soy, grandes batallas

Hugo Apaza regresó a Yo soy, grandes batallas en calidad de retador para medirse a duelo con Jairo Tafur, quien imita a Dyango. Tras realizar sus presentaciones, ‘Ricardo Montaner’ se mostró muy agradecido luego de haber abandonado abruptamente el set de televisión mientras cantaba. “Nunca es demasiado el agradecimiento a quien no te abandonó en tus peores momentos. Gracias a Dios por su inmensa bondad que me acompaña y me da fuerzas todos los días. Gracias infinitas a ustedes que siempre han creído en mí, para ustedes y por ustedes siempre cantaré con el corazón. Gracias a mis compañeros, al programa por la oportunidad, a mi familia, amistades. Vamos por más, porque yo soy Ricardo Montaner”.