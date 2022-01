Yaco se solidariza con Pancho: “Aprovechan que trabaja en TV para usarlo como ejemplo”

Sale en su defensa. Yaco Eskenazi expresó todo su apoyo a Pancho Rodríguez tras haber sido impedido de ingresar al Perú por mal comportamiento debido a su participación en la polémica fiesta de Yahaira Plasencia.

Como se sabe, en los últimos días, el modelo chileno permaneció tres días en el aeropuerto Jorge Chávez y finalmente fue enviado a su país. Por ello, Yaco comentó al respecto y se mostró solidario con Rodríguez.

”Se aprovechan que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo”, expresó en +Espectáculos.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando. Entonces sí tenemos que tener un cuidado extra. Ojalá que la situación de Pancho se resuelva porque los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona”, detalló.

Natalie Vértiz resalta que Pancho Rodríguez fue sancionado en su momento

Asimismo, Natalie Vértiz mencionó que Pancho recibió una sanción correspondiente cuando ocurrió el mencionado escándalo en el 2021.

“Es difícil porque somos figuras públicas y están constantemente grabándonos, y es verdad que tenemos que estar con un buen comportamiento”, aseguró la conductora.

Fans respaldan a Pancho Rodríguez. Foto: GLR

Valeria Piazza y Brunella Horna defienden a Pancho Rodríguez

Tras los difíciles momentos que pasó Pancho Rodríguez en el aeropuerto Jorge Chávez, Valeria Piazza y Brunella Horna se pronunciaron sobre la decisión de Migraciones de no dejar pasar al modelo al Perú porque participó en la fiesta de Yahaira Plasencia. “Pancho pagó la multa cuando fue a la comisaría (aquella vez) y para él el tema estaba cerrado”, indicó Horna.