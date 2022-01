Rosángela Espinoza quiere regresar a EEG, pero se retracta: “¿Solo América TV puede apostar por mí?”

Rosángela Espinoza se presentó el último miércoles 12 de enero en Amor y fuego para hablar de todo lo que vivió durante su permanencia en Esto es guerra.

La ex chica reality pasó momentos divertidos y también tristes junto a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Y en medio de la entrevista, la presentadora no dudó en preguntarle si está pensando en regresar a EEG.

“¿Si te llega una oferta de Esto es guerra, aceptarías?”, lanzó Mitre a Rosángela Espinoza, quien en un inicio dijo que sí, pero a los segundos señaló que está enfocada en sus negocios y que cualquier canal la podría contratar.

“Yo estoy muy bien, pero sí, ja, ja, ja. No, no estoy muy tranquila con mis proyectos de yoga y zumba, mi ropa (...) Estoy en, ¿dónde? ¿Acaso América Televisión nada más puede apostar por mí?” , dijo.

¿Por qué Rosángela Espinoza salió de Esto es guerra?

Rosángela Espinoza aclaró en Amor y Fuego que fue despedida de Esto es guerra por visitar a Elías Montalvo en la clínica tras el aparatoso accidente que sufrió en uno de los juegos.

“Cuando estaba a una cuadra de la clínica, yendo a visitar a Elías, me llaman de EEG para que no vaya. Me dijeron que, si iba a visitarlo, quedaba fuera del programa. Fue totalmente injusto, y yo dije: ‘Entonces estoy fuera del programa’. Después recibí un mensaje diciendo que yo fui para montar mi show y no sé qué más”, explicó.

Rodrigo González y Gigi Mitre enfrentan a Rosángela Espinoza

Rodrigo González y Gigi Mitre se molestaron con Rosángela Espinoza porque la modelo no quiso responder las preguntas claves.

“Lo que nos estás demostrando ahora es que hasta eso era un personaje tuyo, porque ahora que eres libre, sin contratos (con ningún canal), te estás amarrando, te veo más amordazada, pareces una geisha de América TV. Desde que has llegado acá no has dicho nada”, dijo González.