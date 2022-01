Rosángela Espinoza aclara su vínculo con Omar Macchi: “¿A quién no le gusta?”

A mediados de octubre del 2021, se lanzó una un ampay de Rosángela Espinoza en una reunión nocturna con Omar Macchi, conocido como el ‘Rey de los casinos’. Este acercamiento entre la modelo y el empresario fue abordado en el programa Amor y fuego.

Los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González no dudaron en consultar a la popular ‘Chica selfie’ sobre aquellas imágenes que la vinculaban con Macchi.

Rosángela Espinoza aclaró que no mantiene una relación con el empresario y tampoco son amigos. “No pasa nada. No (no estoy con él) No soy amiga de Omar. Nunca (ha salido con él)” , dijo.

PUEDES VER: Rodrigo González le pide reembolso a Rosángela Espinoza por quedarse callada en entrevista

Sobre el ampay, la modelo explicó que fue una reunión donde asistieron otras personas y no una cita como se había especulado.

Sin embargo, Rosángela Espinoza dejó en claro que Omar Macchi es un hombre atractivo para ella.

“¿A quién no le gusta Omar Macchi?, es un chico guapo. Me parece un chico atractivo, buen puesto, me puede gustar. El futuro es incierto”, comentó.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza tras ser captada con Omar Macchi?

Las cámaras de Magaly TV, la firme abordaron a Rosángela Espinoza tras la difusión del video que vincularía sentimentalmente a la modelo con Omar Macchi.

“Le mando un saludo a Magaly. Me voy. Estoy solterísima”, aseguró la joven.

Rosángela Espinoza y Omar Macchi fueron captados por las cámaras de Magaly TV, la firme. Foto: composición LR / Fabrizio Oviedo

¿Quién es Omar Macchi?

Omar Macchi es conocido como el ‘Rey de los casinos’ por ser el dueño de Atlantic City, uno de los casinos más famosos e importantes de Sudámerica, la cual obtuvo tras una herencia familiar. También posee una cadena de tragamonedas en todo el país y tiene autos de marca Lamborghini valorizados en más de 500 mil dólares.