Rodrigo González le pide reembolso a Rosángela Espinoza por quedarse callada en entrevista

Fastidiado. Rodrigo González expresó su incomodidad durante la entrevista con Rosángela Espinoza el miércoles 12 de enero en Amor y fuego, por no obtener respuestas exclusivas con las declaraciones de su invitada. Dicha charla que sostuvo el conductor de televisión con la exintegrante de Esto es guerra no habría cumplido con sus expectativas.

En un momento de la conversación, Gigi Mitre, quien se encontraba en el set, la interrumpió llamándole la atención. “Tú le entras al juego y al show, pero de verdad nos estás demostrando ahora que eso era un personaje tuyo porque ahora que eres libre y no tienes contrato (con América TV), te estás amarrando y pareces una geisha de América TV”, le dijo.

La modelo contó los detalles detrás de su salida de Esto es guerra. Foto: Instagram Rosángela Espinoza

Rodrigo González sintió haber sido estafado

De inmediato, Rodrigo González prosiguió señalando que la entrevista habría sido una estafa. “Te jactas de ser una deslenguada y de no callarte nada, pero desde que has llegado acá no has dicho nada. Has llorado cuando has empezado a decir algo y luego nada”, expresó.

“ Si Renzo (Madrid) te ha pagado, le voy a decir que le devuelvas la plata ... Sí, Renzo (Madrid), porque creo que te han estafado”, añadió el popular ‘Peluchín’ generando una sonrisa incómoda de Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza sobre su salida de EEG

Rosángela Espinoza rompió en llanto al abordar el tema de su salida de Esto es guerra, que se dio a cabo tras el accidente que sufrió Elías Montalvo en el set de televisión. Según contó, su desvinculación con el programa de competencias estuvo relacionada con este hecho.

“Yo ya estaba a una cuadra de la clínica y alguien de la producción me llamó y me dijo que no vaya. Luego recibo otra llamada y me dicen: ‘Si vas, estás fuera del programa’”, develó la autodenominada ‘Chica selfie’.

“Eso fue lo que pasó. Después recibí un mensaje donde decían que yo fui para montar un show. (...) Yo creo conveniente decir lo que pienso, lo que siento. Nadie me va a decir lo que tenga que hacer”, agregó.