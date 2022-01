Pancho Rodríguez se pronuncia sobre su situación migratoria al ser impedido de ingresar al Perú

Pancho Rodríguez se quedó con las ganas de ingresar al Perú para continuar con sus proyectos laborales y su vida rutinaria debido a que incumplió las reglas de buena conducta que todo extranjero debe tener en nuestro país. No obstante, la sorpresa y el mal rato fueron grandes porque el chico reality vino acompañada de una de sus hijas, con quien iba a pasar unos días en Lima.

La noticia estuvo rondando los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, pero el día de hoy, jueves 13 de diciembre, el cantante decidió romper su silencio y pronunciarse a través de un comunicado público donde dejó en claro qué fue lo sucedió exactamente con él y cuál es su situación actual.

Pancho Rodríguez presenta comunicado sobre su situación legal. Foto: Instagram/Panchito Rodríguez

En el texto se pueden leer cuatro puntos importantes, en los que brinda detalles desconocidos. En primer lugar, el modelo Pancho Rodríguez asevera que el domingo pasado, cuando quiso ingresar al Perú, no pudo hacerlo porque el sistema de Migraciones arrojaba una alerta que impedía su retorno y, por ende, el de su menor.

El segundo punto dice, textualmente: “En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un ‘recurso de apelación’, respecto de una infracción administrativa, mas no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años que se me impuso por el incidente en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello el pago efectivo de una multa”.

Más adelante, Pancho Rodríguez manifiesta: “Luego de tres días de pernoctar en el aeropuerto esperando poder solucionar mi situación me vi en la necesidad imperiosa de retornar a Chile en compañía de mi hija para no seguir exponiéndola a esta situación incómoda vivida. Donde actualmente me encuentro a la espera de la resolución del habeas corpus que interpuse a través de mis abogados”.

Finalmente, el personaje público agradece a todas las personas que le han dado su apoyo, como amigos, familiares y seguidores, de todas las formas posibles. Asimismo, aseguró que tiene fe y confía mucho en que todo este problema se aclarará y podrá volver a hacer su vida como de costumbre.

Brunella Horna y Valeria Piazza abogan por el retorno de Pancho Rodríguez

Ante la situación legal que está atravesando el chico reality Pancho Rodríguez, las conductoras de espectáculos Valeria Piazza y Brunella Horna se han pronunciado para respaldar al cantante y pedir que resuelvan su caso lo más antes posible.

En ese sentido, señalaron: “Pancho pagó la multa cuando fue a la comisaría (aquella vez) y para él el tema estaba cerrado”. Además, pidieron a las autoridades peruanas que sean más justas.

Yahaira Plasencia asegura que siente un cariño especial por Pancho Rodríguez

Las especulaciones de una supuesta relación entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez cada vez se acrecientan más por el acercamiento mediático que ha tenido la pareja y la exposición desde las historias de Instagram que compartían.

Aunque no hay nada oficial hasta el momento, la salsera salió a aclarar sobre su estado civil y el del chico reality: “Estoy tranquila, ya hace un año estoy soltera. Le tengo un cariño increíble a Pancho y siempre lo voy a decir. Lo respeto un montón, lo quiero un montón”.