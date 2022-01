Michela Elías sobre EEG: “Cuando me operé nadie fue a verme, pero lloraban en cámaras”

Michela Elías se encuentra fuera de las pantallas desde que fue eliminada de Esto es guerra, en abril del 2021. Desde ese momento, la modelo se ha mantenido alejada del medio y ahora comenta que no regresaría al programa si fuera convocada.

Como se recuerda, Michela fue separa del reality por una lesión en la rodilla que sufrió durante una de las competencias, la cual la obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue su revelación de que, luego de ser operada, ninguno de sus compañeros de EEG fue a visitarla, pero salían llorando frente a las cámaras.

Michela Elías sufre accidente en "Esto es Guerra".

Michela Elías revela indiferencia por parte de sus compañeros de Esto es guerra

La modelo comentó sobre la actitud de los integrantes de EEG cuando uno de sus seguidores le preguntó si recibió visitas por parte de sus compañeros.

“Supongo que habrían estado muy ocupados, no juzgo a nadie. Pero no recibí visita alguna de ninguno con los que compartía en ese momento ambiente laboral. Lo más raro es que algunos se mostraban preocupados y llorando en cámara, pero de ahí nada de nada. Ahí aprendí que no todo es lo que parece y que no todos los que dicen preocuparse lo hace realmente. Algunos sí me escribieron, por eso supongo que tenían horarios complicados que decían que irían a verme, pero nunca llegaron”, respondió en sus historias de Instagram.

Michela Elías no volverá a Esto es guerra

Asimismo, también le consultaron sobre un posible regreso al reality, posibilidad que Michela Elías descartó de inmediato al asegurar que está enfocada en otras prioridades.

“ No me han llamado y así me llamaran no creo que volvería . Ya es tiempo de hacer algo diferente y, la verdad, el último año que estuve me sentí fatal por demasiadas cosas. Aparte ya tengo 26 años, si no cambio ahora mis prioridades, ya se hace más tarde”, sostuvo.