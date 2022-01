Katy Perry a Orlando Bloom por sus 45 años: “Eres el amor y la luz de mi vida”

Orlando Bloom cumplió 45 años este jueves 13 de enero y la cantante Katy Perry decidió sorprenderlo con un romántico mensaje en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Roar” escribió una tierna dedicatoria con la que expresó el gran amor y la admiración que siente por el protagonista de Piratas del caribe, quien también es padre de su única hija.

“ Felices 45 para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y llevar la alegría de vivir a cada habitación por la que caminas”, escribió.

“ Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestra querida D.D.”, añadió la también compositora estadounidense.

El tierno mensaje de Katy Perry a Orlando Bloom. Foto: Katy Perry/ Instagram

Junto a dicha publicación en Instagram, Katy Perry compartió varias fotografías que retratan algunos de los mejores momentos de su historia de amor con Orlando Bloom.

Orlando Bloom ayuda a Katy Perry a armar sus looks

A mediados de diciembre, durante una entrevista exclusiva para E! News, Katy Perry reveló que Orlando Bloom la ayuda a elegir los conjuntos para sus conciertos.

“Hablamos sobre el vestuario y el maquillaje. A veces, cuando voy a una prueba, me pide notas o le enseño esto. Es divertido y nos decimos la verdad. Yo digo: ’Amor, no te pongas eso. Te ves como algo... No lo hagas’”, comentó la cantante en aquel encuentro.

Katy Perry revela que Orlando Bloom la ayuda a armar sus looks antes de los conciertos. Foto: E! Online

¿Cómo se conocieron?

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en la ceremonia de los Globos de Oro del 2016 y congeniaron inmediatamente, a tal punto que el actor le robó su hamburguesa a la cantante.

En una entrevista con Jimmy Kimmel en el 2019, la también actriz contó cómo ocurrió todo: “Nos unimos por una hamburguesa In-N-Out hace unos tres años en los Globos de Oro. Él robó una de mi mesa. Él la tomó y yo dije: ‘¡Espera! Oh, wow estás muy guapo. ¡Bien, tómala!’. Y luego lo vi en una fiesta y le dije: ‘¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?’. Y él dijo: ‘Me gustas’. El resto es historia“.