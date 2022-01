Karina y Timoteo: ¿por qué María Pía Copello la reemplazó y esta nunca más regresó al programa?

Karina Rivera se despidió de Timoteo, sin saber que sería la última vez que conducirían juntos en televisión. Esto ocurrió el 14 de agosto de 1999, ella había quedado embarazada y decidió poner en pausa su trabajo. Le dijeron que sería reemplazada temporalmente . Sin embargo, no fue así.

Karina y Timoteo pasó a llamarse María Pía y Timoteo. El querido dragón “se enamoró” de una nueva animadora, que, en ese entonces, era una joven de 22 años. De esa manera, pese al gran éxito que logró con su programa, Karina Rivera fue despedida tras dar a luz .

Durante muchos años se ha difundido diferentes versiones acerca de esta polémica. Incluso, se especuló sobre una rivalidad entre las animadoras. Aquí te contamos todo sobre ello.

La versión de Karina Rivera

Karina Rivera reveló en una entrevista que la producción del programa le prometió que volvería a trabajar con ellos. Incluso, ella propuso a María Pía para que sea su reemplazo en la conducción.

“Me dijeron: ‘No Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó a Action Media Web.

“Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó María Pía y Timoteo, agregó.

¿Por qué eligieron a María Pía Copello?

Al principio el canal aceptó a Anna Carina, pero finalmente contrató a María Pía . Según contó la exanimadora de Esto es guerra, pasó por un casting con decenas de jóvenes, pero la química que tuvo con Timoteo terminó por convencer a la producción. Esta versión es diferente a la que dio Karina.

Timoteo sabía sobre el despido de Karina

Ricardo Bonilla, quien interpreta a Timoteo, confesó que él era una de las personas que se había enterado sobre el despido de Karina Rivera . En un momento, quiso hablar con ella al respecto, pero se lo prohibieron.

“Un día después de la grabación me dijeron lo que iba a pasar. (...) No se lo conversé a mi amiga, debí haberle advertido, pero la productora me pidió que no diga nada. Hice caso, terminó el programa y llamaron a Karina para decirle que no estaría. Y eso causó tremendo disgusto ”, expresó el actor para Action Media Web.

“La orden vino de arriba”

Según indicó la productora Bianca Casagrande, el despido de Karina Rivera fue una orden de la gerencia del canal América Televisión . Ella propuso que la animadora continúe en el programa, pero lo rechazaron. Tiempo después, renunció.

“La orden vino de arriba, de más arriba de la gerencia de producción, que era que Karina estando embarazada no podía estar al frente de un programa infantil”, sostuvo la guionista de Karina y Timoteo en una entrevista.